Investigan la muerte de un joven en el marco de una persecución policial

El primo de Iván contó a asLaCapitalxs que llegó al lugar del accidente momentos después de ocurrido y no dudó en calificar el hecho como “un homicidio”. “La mujer policía que estaba en la chata estaba desesperada, gritaba y se agarraba la cabeza. Iván sabía manejar perfectamente y nosotros creemos que él quería llegar a Empalme y acá se iba a detener. Nosotros somo de acá y sabemos que la policía es distinta a la de Villa Constitución”. En ese sentido Ever sostuvo que “la policía de Villa Constitución te trata mal y te pega. Hay gente que murió despues de golpes policiales y hay muchos abusos. En Empalme es distinto, es un pueblo y nos conocemos todos”.

Todo empezó en la “Plaza de las Dos Manos”, en el centro de Villa Constitución, cuando personal de la Unidad Regional VI realizaba un control vehícular. Cerca de las 3 llegó hasta Belgrano y Catamarca, una de las esquinas de la plaza, Iván a bordo de su Honda Titán 150. Entonces los efectivos le impartieron la señal de alto pero el muchacho hizo caso omiso y siguió su marcha.

Entonces empezó una larga persecución por parte de un patrullero que terminó con el siniestro vial sobre la ruta 21. Fuentes policiales afirman que el joven iba a alta velocidad cuando perdió el control del rodado y eso produjo la colisión. Pero Ever contó que su primo “se asustó y se escapó. La moto tenía todos los papeles en orden y era de él. Nunca tuvo problemas con la policía de Villa ni de Empalme. Lo encerraron con la chata y lo hicieron chocar”.

En el lugar del siniestro trabajaron la fiscal Analía Saravalli junto a efectivos de Gendarmería Nacional para determinar la mecánica del accidente. Fuentes judiciales sostuvieron que “los primeros datos dan cuenta que personal policial venía en franca persecución del joven motociclista y por razones que se tratarán de determinar el conductor del rodado pierde el control y cae falleciendo por múltiples traumatismos”. Asimismo se informó que los agentes policiales involucrados en la persecución quedaron demorados tras entregar sus armas reglamentarias, handyes y teléfonos.

Marcelo Mendoza, jefe de la Unidad Regional VI, dijo que “el caso está en manos de la Fiscalía y es una decisión acertada que junto a la fiscal trabaje personal de Gendarmería. Tenemos dos policías demorados, secuestrada la patrulla, las armas de fuego, los elementos de comunicación, todo para deslindar cualquier tipo de responsabilidad”.

Sobre los probables disparos de parte de la policía contra el motociclista, Mendoza aseguró que “el personal manifestó que no hizo disparos, no obstantes sus armas fueron secuestradas y serán peritadas”. Y sobre la mecánica del accidentes fatal sostuvo que “la camioneta no encerró a la moto. Los agentes lo sostuvieron desde un primer momento y el vehículo no tiene ninguna marca”.∏