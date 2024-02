Intervino en un caso de violencia de género, la policía lo detuvo a los golpes y quedó internado

"Un policía grandote le empezó a pegar cachetadas delante mío. Eran cinco policías pero dos los que más pegaban. Me quise interponer, me agarraron del brazo y me tiraron al piso. A él le siguieron pegando con la itaca" , contó Marcela a La Capital. "Cuando a mi hijo lo llevan arriba de la chata pensé que se lo llevaban a la comisaría, pero le siguieron pegando", agregó la mujer.

Embed

El joven quedó internado en el Heca donde fue sometido a una intervención quirúrgica. "No puede moverse de la cama, no puede tomar agua ni comer", contó Marcela. A su vez aseguró que en el hospital ninguna autoridad le brindó un parte médico: "Desde el sábado hasta hoy no hubo un médico que me diga algo de mi hijo. Hoy vine a las 7 y todavía no aparecieron. Mi hijo me dice que aparecen cuando me voy. Hasta que no me den un parte médico no me voy a mover".

El origen

Según Marcela, todo comenzó cuando Ezequiel intentó intervenir en una situación de violencia de género en la vía pública. "Mi hijo defendió a una mujer que fue agredida por el marido, la señora tenía la beba encima. Mi hijo fue a comprar y vio esa situación, cuando compra y se vuelve sigue viendo eso, se mete, saca a la beba y se la da a la abuela que es la del negocio", aseguró. "El muchacho le sigue pegando a la mujer, ahí mi hijo empieza a separar y llega el Comando. Agarraron al pibito este, pero no hubo tanta agresión. Se la agarraron todos con mi hijo", agregó Marcela.

"Cuando los vecinos vieron eso uno tiró una piedra, ahí la policía empezó a disparar y a correr a un grupo de chicos", continuó la mujer. En ese marco hubo diez detenidos en total, de los cuales tres continuaron demorados al paso de las horas pero luego fueron liberados. Desde la Fiscalía indicaron que a estas dos personas les iniciaron causa por lesiones al personal policial.

>>Leer más: Referentes de la cultura repudiaron el operativo en el que la policía golpeó y reprimió a un grupo de jóvenes

El mal momento para Marcela continuó luego de que la policía trasladara a Ezequiel, dado que durante horas no supo adónde lo habían llevado. "Yo fui a mi casa a prepararme, me fui a la comisaría 32ª, ahí me dijeron que no estaba y que fuera a la 13ª, ahí me dijeron que lo llevaron al hospital pero no me decían a cuál", aseguró. En ese sentido contó que finalmente se enteró que su hijo estaba en el Heca dado que por casualidad un vecino que estaba allí lo reconoció cuando lo bajaron de la ambulancia. "Después de cinco horas, un conocido que estaba en el hospital vio una chata de la policía que llegó con una ambulancia, abrieron la puerta y bajaron a una persona que gritaba del dolor. Ahí vio que era mi hijo y me avisó", relató Marcela.

425773853_697856012527832_5476305817622473477_n.jpg

"Si no lo traían urgente acá mi hijo se moría. Esto no puede quedar así, se lo llevaron a las 12.30 y apareció en el hospital a las 17. Quiero saber qué pasó ahí porque es muy raro y algo están ocultando, mi hijo no se hizo daño el solo, se lo llevaron esposado", cuestionó la mujer. "Él no tenía nada que ver, solamente defendió a una mujer a la que estaban golpeando", insistió.

Presentarán denuncia

El caso es abordado por la Defensoría Pública de la provincia, que desde su área de Violencia Institucional presentarán una denuncia por torturas, apremios y detenciones ilegales. Además de Ezequiel, se registraron al menos otros dos hombres heridos, uno con un golpe en el abdomen y un brazo quebrado, otro con los dedos del pie fracturados.

Desde la Defensoría indicaron que cuentan con filmaciones de distintos momentos de lo ocurrido, desde que Ezequiel intervino en la pelea hasta que comenzó a ser agredido. "Se ve que los policías lo agarran, le pegan mínimo cuatro trompadas, lo agarran del cuello y lo zamarrean hasta el patrullero", indicaron. Entre otras medidas pendientes solicitarán la identificación de los agentes que intervinieron en el procedimiento.

425930463_1992520144483592_7306178425234490704_n.jpg

>>Leer más: Mapa de la violencia institucional: cómo, dónde y quiénes la padecen

Desde la Fiscalía, por su parte, brindaron un resumen de lo sucedido. "La consulta del hecho ingresa por la Unidad de Flagrancia. Según los datos aportados fue un incidente con distintos episodios, empieza por una pelea de pareja y ante la intervención policial se van sucediendo distintos episodios de hostilidad y agresiones de grupos numerosos de personas a los efectivos, que fueron trasladando el procedimiento", informaron. "Hubo 9 aprehendidos, dos de ellos se le formaron causa por lesiones al personal policial y recuperaron la libertad", precisaron.

A su vez informaron que además de Ezequiel hubo otras personas heridas, entre ellas efectivos policiales. "Un policía herido en la cabeza con pérdida de conocimiento por golpe, aparentemente fue una piedra. Otro con una herida provocada por un elemento punzocortante, con dos puntos de sutura", indicaron sobre los agentes. "Además una persona presenta brazo fracturado producto del forcejeo y caída en la aprehensión", detallaron sobre uno de los demorados que luego recuperó la libertad.