Con transmisión online y dos versiones sobre un femicidio, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Doce vecinos deberán resolver qué tipo de pena podría recaer sobre Aníbal Cabaña, acusado de matar a tiros a Natalia Ocampo y a su pareja en abril de 2025

Con transmisión por Youtube de los alegatos de apertura de fiscalía y defensa, este lunes comenzó el primer juicio por jurado de la historia de Rosario . En el banquillo se sentó Aníbal Ramón Cabaña, de 61 años y sindicado por todos lados como el autor de un doble crimen: el femicidio de su expareja Natalia Ocampo, y el homicidio de quien era su nueva pareja, César Gastón Valenzuela .

El hecho ocurrió en abril del año pasado y doce vecinos rosarinos serán los responsables de determinar, ya no la inocencia del acusado, según se puede inferir de los alegatos iniciales de las partes que admiten la autoría . Pero podrían incidir en qué tipo de pena recibirá Ramón: si lo declaran culpable de un femicidio, que prevé prisión perpetua, o si resuelven que cometió un homicidio con atenuantes —tal como pedirá la defensa— que tal vez podría tener una pena menor.

Doble crimen

El doble crimen imputado a Cabañas ocurrió pasado el mediodía del domingo 6 de abril de 2025 en una casa de Uruguay al 5300. Allí vivía Natalia, de 47 años, quien había estado en pareja 18 años con el acusado, con quien compartía un hijo. Con una llave que le había sustraído unos días antes a la víctima, ingresó a la casa, subió a la planta alta, pateó una puerta que dividía dos ambientes y disparó por lo menos ocho tiros con una pistola calibre 9 milímetros.

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La mujer recibió dos balazos en la cabeza y otro en el cuerpo. Y Valenzuela, de 48 años, recibió luego de un breve forcejeo cinco disparos. Cabaña dejó la casa, llamó a su hermana y se reunió con ella y dos amigos a quienes les contó que había hecho aquello por lo que está acusado. Le aconsejaron entregarse a la Justicia. Él se presentó horas después en una comisaría y reveló dónde había escondido el arma homicida.

En principio no se avizora que el debate ponga en duda la culpabilidad de Cabañas sino las circunstancias en las que, según relatos que deberán ser respaldados por pruebas, cometió el doble asesinato. La novedad, para la historia penal rosarina, es la opinión unánime y vinculante que al respecto deberán construir doce personas que fueron elegidas en una sesión realizada durante la mañana de este lunes.

El debatae por el doble crimen de Ocampo y Valenzuela es el sexto juicio por jurados en la provincia de Santa Fe desde que rige la ley que lo estableció como mecanismo de participación ciudadana en materia de justicia penal. El jurado asistirá a dos jornadas —martes y miércoles— en las que el fiscal Alejandro Ferlazzo y la defensora pública Nora Gaspire expondrán sus teorías y pruebas materiales y testimoniales sobre el caso,

Luego de recibir esa información, el jueves el jurado emitirá su veredicto: de qué delito es culpable o inocente Cabañas. Para ello los jurados deben apelar a la honestidad y al sentido común. No se les requiere un saber legal, se rigen por una serie de instrucciones que les imparte el juez, quien luego deberá determinar la pena que le corresponderá o no al acusado.

Por Youtube

El primer juicio por jurados fue presentado como un hecho de relevancia histórica que amerita una transmisión a través del canal de Youtube del Poder Judicial de Santa Fe. Según se dio a conocer, los trámites que podrán seguir son los alegatos de apertura de este lunes, los alegatos de clausura y el veredicto.

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Como indica la ley, lejos de las mejores posibilidades de encuadre audiovisual, la audiencia de este lunes comenzó con las instrucciones que les leyó la jueza Verón a los miembros del jurado, que a diferencia de las películas y series no aparecen en la escena a modo de protección.

El trámite, obviamente fundamental para un buen desempeño del jurado, demostró ser poco televisivo; tampoco le aportaban emoción dramática las apariciones de los actores penales visibles —funcionarios, miembros de fiscalía, defensa, algún que otro policía, el imputado con la cabeza entre las piernas— a los que la cámara enfocaba de tanto en tanto en un intento por sostener tamaño momento imposible de editar, muy lejos de la magia que Campanella les imprime a sus episodios de La Ley y el Orden.

Una vez impartidas las instrucciones al jurado, que para un espectador de a pie sin saberes legales seguramente pudo haber sonado a demasiada información, el jurado escuchó los alegatos de apertura del fiscal y la defensora.

Dos visiones

Como en los trámites anteriores en su momento difundidos por este diario, Ferlazzo sostuvo la acusación sobre la base de un asesinato cometido en un contexto de violencia de género que motivó la separación de la pareja luego de 18 años con una denuncia de Natalia por amenazas que derivó en una prohibición de acercamiento. Y adelantó que presentará pruebas y testimonios para respaldar esa historia de violencia física, psicológica y económica que, a su entender, encuadran el caso como un femicidio que prevé prisión perpetua.

Por su parte Gaspire aportó otra visión de lo sucedido, basada en el pesar y el arrepentimiento de su defendido, a quien describió como un hombre que habría sufrido cierto maltrato crónico por parte de la mujer a la que mató. Y que no pudo soportar que, además de dejarlo, la mujer por la que él había dejado todo estuviera con otro hombre. La defensora adelantó que aportará testimonios que abonarán esa visión de las cosas en las que dijo encontrar atenuantes para examinar la conducta de Ramón, que a su entender no se encuadra como un femicidio.

Poco televisiva, pero muy interesante, la transmisión se interrumpió con el fin de los alegatos ya que, según estaba previsto, la producción de pruebas no será televisada. En cierto modo esa etapa estará dedicada exclusivamente a los miembros del jurado para que construyan una opinión responsable y razonable, un veredicto justo, que determinará el destino de una persona. Ese capítulo tendrá lugar el jueves y también quedará en la historia.