Alexis Caminos y otras 22 personas sospechadas de pertenecer a una banda cuyo liderazgo le atribuyen fueron imputadas ayer de asociación ilícita. La acusación se formalizó luego de que la Justicia Federal devolviera las actuaciones al juez provincial José Luis Suárez, quien se había declarado incompetente para imputar a los sospechosos por ese delito.

La audiencia de ayer fue la continuación de la truncada el sábado. Ese día el juez había admitido parcialmente las imputaciones propuestas por la Fiscalía por delitos como usurpación de viviendas, robos, amenazas balaceras y homicidios. Sin embargo se declaró incompetente para imputarlos como miembros de asociación ilícita porque de la dinámica con la que operaba el grupo se podía inferir "una conexión indudable" con la venta de drogas. Por ello Suárez remitió las actuaciones a la Justicia Federal, que respondió el miércoles a través del juez Carlos Vera Barros, quien resolvió que la competencia es de la Justicia provincial.

Delitos varios

Los 23 sospechosos llegaron a la audiencia del sábado luego de ser detenidos el jueves anterior, cuando se allanaron 27 domicilios en distintos barrios de la zona sur, principalmente en el Municipal y Las Flores. En una de esas vivienda se hallaron cinco kilos de droga.

Los fiscales Viviana O'Connel y José Luis Caterina sostuvieron que Alan S., Matías R., Clara J., Tamara M., Maximiliano V., Micaela F., Fidel C., Antonella C., Alexis Caminos (detenido y principal apuntado de liderar la banda), Emiliano S., Caren C., Juan Ramón A., Mariela U., Cristian U., Esteban G., Andrés C., Kevin D., Juan Manuel A., Karen B., Dalma Magalí A., Nélida A., Lucas Daniel B., y Matías Mariano C. constituían una asociación ilícita dedicada a la usurpación de viviendas, extorsiones, amenazas calificadas y coactivas, robos calificados por el uso de armas de fuego y por haber sido cometidos en poblado y en banda.

Los fiscales argumentaron que, más allá de la droga secuestrada, los graves hechos que les endilgan a los sospechosos debían ser investigados por la Justicia provincial. Así, presentaron un listado de episodios atribuidos a la banda desde 2015 donde se detallan homicidios, lesiones, usurpaciones, coacciones, amenazas, todos delitos que a entender los fiscales buscaban mantener el poder y aterrorizar a los vecinos del barrio. Suárez aceptó la imputación de esos delitos, salvo el de asociación ilícita.

Organizados

Con la resolución de la Justicia Federal, ayer Suárez finalmente los imputó como miembros de asociación ilícita. O'Connel y Caterina ubicaron a los imputados como miembros de una banda con permanencia en el tiempo y destinada a cometer delitos indeterminados contra la propiedad, la libertad y la integridad física de las personas. Y les asignaron distintos roles a cada uno de los 23 imputados.

• Alexis Caminos, detenido en Coronda, lo ubicaron como jefe. Para los fiscales, "ejerce una jefatura clara y contundente que se evidencia a través de como se relaciona con el resto de los miembros de la banda. Da órdenes precisas, exige que los demás le rindan cuentas".

• Fernando Andrés "Andy" C., primo de Alexis y señalado como su mano derecha y ejecutor de sus órdenes. Está detenido en Piñero y el juez remarcó que se debe evitar alojarlo en el mismo pabellón que algunos miembros de la familia Funes —rivales de los Caminos— para preservar su integridad física.

• Fidel C., conocido como "Rengo", tío de Alexis y padre de Andy. Le achacan amedrentar a vecinos en el barrio.

• Antonela C., hermana de "Andy", fue señalada como organizadora y administradora del capital monetario de la banda.

• Mariela U. Le atribuyeron un papel relevante dentro de la organización, con comunicación directa con Alexis y "Andy". Es parte del círculo de confianza de los cabecillas de la banda.

• Pamela M. cumplía un rol dentro del manejo de los inmuebles.

• Emiliano S., primo de "Andy" y amigo de Alexis, era el encargado de organizar a los soldaditos y distribuir los estupefacientes, tarea que, según los fiscales, realizaba junto a su pareja Karen B., que colaboraba en dichas funciones. Además, le atribuyen funciones de lugarteniente luego de que Alexis y Andy cayeran presos.

• Matías R., alias "Jopo", lo sindicaron como soldadito, al igual que a su pareja, Caren C..

• Micaela F. fue vinculada a la venta de estupefacientes. Su concubino, Maximiliano V., fue relacionado con otros miembros de la banda en base a escuchas telefónicas y se le atribuye estar a cargo de parte de la logística.

• Esteban G.; Ramón A., alias Ramoncha; Alan S.; Matías C.; Dalma A.; Nélida A. y Kevin D. fueron señalados como miembros de la asociación ilícita.

• Juan Manuel A. —sindicado como uno de los asesinos de Mariela Miranda, la madre de los hermanos Funes— fue sindicado como uno de los autores de usurpaciones en el barrio.

• Jaime C. Le atribuyeron ser el encargado de trasladar el dinero de la banda de un lugar a otro.

• Cristian U. fue señalado como hombre de confianza de Alexis y partícipe de numerosos hechos de usurpación y amenazas coactivas.

• Lucas B. En su casa se secuestró material de interés para la causa y unos gramos de drogas.

A los 23 imputados se les extendió la prisión preventiva que les había sido impuesta por el plazo de dos años.