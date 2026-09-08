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Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal

Es por la cantidad de ofertas por internet y otros canales de entrega de fármacos no aprobados. Qué dice el organismo nacional. Los riesgos de consumirlos

8 de septiembre 2026 · 12:04hs
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Argentina en alerta por la venta de fármacos no autorizados para bajar de peso 

Argentina en alerta por la venta de fármacos no autorizados para bajar de peso 

Los nuevos fármacos que permiten bajar de peso , que requieren diagnóstico, indicación y seguimiento médico, son una verdadera revolución en el mundo. Son medicamentos, orales o inyectables, que imitan a una hormona natural del cuerpo llamada GLP-1 (el más conocido comercialmente es el Ozempic), pero hay otros aprobados o en fase experimental. Se desarrollaron en principio para controlar la diabetes, ya que ayudan a mantener estable el azúcar en la sangre, pero se vio que disminuían el apetito y aumentaban la sensación de saciedad, por lo que se usan actualmente para tratar la diabetes tipo 2 pero también la obesidad o el sobrepeso.

El problema es que se han difundido como drogas "milagrosas" y mucha gente las busca o las consume sin supervisión profesional e incluso sin necesidad porque tienen apenas unos kilos de más, o simplemente para tener un efecto de delgadez extrema. Ahora, la Anmat reactivó un alerta (publicado en el sitio oficial) por la dispensa en circuitos no legales de estas medicaciones.

El organismo oficial que regula en la Argentina la venta de fármacos y otros productos medicinales para el consumo humano amplió una advertencia que ya había realizado. En el documento nacional habla de "productos que no cuenta con autorización como especialidades medicinales y cuyo origen, condición y elaboración se desconocen por lo que representan un potencial riesgo para la salud".

Cada vez hay más fármacos para bajar de peso. Todos deben estar aprobados y tener seguimiento médico para ser utilizados.

Cada vez hay más fármacos para bajar de peso. Todos deben estar aprobados y tener seguimiento médico para ser utilizados.

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Los detalles del comunicado

La advertencia abarca, además de los inyectables para adelgazar con Retatrutide. un fármaco experimental en fase de investigación clínica (fase 3) desarrollado en Argentina, a productos que declaran contener péptidos entre sus ingredientes.

“Anmat informa que continúa detectando la comercialización, a través de plataformas de venta online y de la aplicación WhatsApp, de productos que declaran contener distintos péptidos como ingredientes farmacéuticos activos”.

En ese sentido advierte sobre:

  • Retatrutide
  • BPC-157
  • TB-500
  • GHK inyectable
  • Ipamorelin/CJC-1295
  • MOTS-S
  • Epitalon
  • Semax/Selank
  • Melanotan II
  • AOD-9604
  • DSIP

“Estos productos no cuentan con la aprobación de esta Administración Nacional como especialidades medicinales”, agrega el informe, que resalta que por este motivo “se desconocen los datos de sus fabricantes, su composición, las condiciones en las que fueron elaborados y formulados”. Por lo tanto no se puede garantizar “su calidad, seguridad y eventual eficacia”.

Acerca del Retatrutide, el organismo nacional destacó que “actualmente una sustancia en investigación clínica y no se encuentra aprobada como medicamento".

Anmat recomendó a la población y a los profesionales de la salud no comprar ni usar estos productos inyectables sin autorización del organismo.

Pidió además que las personas que tengan estos péptidos mencionados se pongan el contacto con la Anmat a través del correo electrónico [email protected] para realizar las investigaciones correspondientes.

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