Identificaron a la segunda víctima del doble crimen de la noche del domingo

Pedro Jeremías Bernay fue identificado ayer a la mañana como la otra víctima del doble crimen ocurrido la noche del domingo en Alem al 4000. Fuentes allegadas a la investigación confirmaron que, tal como se había dicho desde el primer momento, el hombre de 30 años no estaba domiciliado en el barrio. Sin embargo, hasta ayer no se había dilucidado qué estaba haciendo en el lugar donde lo mataron. Y como tampoco se pudo establecer si tenía alguna relación con la otra víctima, lo único que aparecía claro hasta ayer para los investigadores es que el ataque estuvo dirigido a sólo uno de los dos muertos, pero no se sabía a cuál.

Bernay y Ramón Larrosa, de 45 años, fueron asesinados poco antes de las 0 del lunes en la puerta de un violento pasillo de Alem al 4000, en el barrio Tablada. Por lo que se sabía hasta ayer, Larrosa estaba llevando unas bolsas de basura hasta un contenedor y Bernay pasaba por allí cuando fueron alcanzados por una lluvia de balas disparadas, según los primeros testimonios, desde un auto color oscuro.

Bernay murió en el lugar y Larrosa alcanzó a ser llevado por familiares en un taxi hasta el Hospital Provincial, donde murió. En la escena del crimen se colectaron alrededor de 30 vainas servidas que dan cuenta de la ferocidad del ataque.

Un dato fundamental para la pesquisa era identificar al segundo muerto, que resultó ser Bernay. Sin embargo, hasta ayer el dato no había aportado elementos contundentes a la investigación, más allá de confirmar que no era del barrio, más allá de que algunos vecinos dijeron conocerlo como "Pedrito".

"Por el momento lo único que aparece como claro es que el ataque estaba destinado a uno solo y que el otro lo sufrió de rebote. No se estableció que hayan tenido una relación previa que justifique pensar que fueron a matar a los dos juntos", dijo una fuente de la pesquisa en manos del fiscal de Homicidios Ademar Bianchini, para agregar: "Todavía no tenemos evidencia que nos conduzca a pensar cuál de los dos era el blanco de los atacantes".