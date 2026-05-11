Ajedrez: Faustino Oro se convirtió en el segundo gran maestro más joven de la historia

Este domingo en el abierto de Cerdeña, con 12 años, 6 meses y 26 días, el argentino obtuvo la tercera y última norma que le faltaba

Faustino Oro sigue haciendo historia en el ajedrez . El argentino, radicado en España, consiguió este fin de semana en el Festival de Cerdeña (Italia) la tercera y última norma que necesitaba para convertirse en gran maestro. Un título que lo convertirá en el segundo más joven de la historia en conseguirlo, con 12 años, 6 meses y 26 días.

Oro quedará en los libros de historia de ajedrez detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, el ajedrecista más joven en alcanzar el título de gran maestro, en 2021, con 12 años, 4 meses y 25 días.

El ajedrecista argentino jugó este sábado con blancas y venció al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala.

Para la última partida, necesitaba medio punto para convertirse en gran maestro. Pero el sorteo lo favoreció. A pesar de haber caído ante el ruso Ian Nepomniachtchi, actual 21º del ranking mundial, el ELO del ruso le permitió a Oro alcanzar la última norma, según establece el reglamento.

Camino al título de gran maestro, Oro consiguió la primera norma en el torneo Legendas & Prodigios de Madrid en 2025. La segunda norma la obtuvo, también ese año, en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en la Argentina.

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Oro tuvo dos oportunidades para transformarse en gran maestro en este 2026 pero no pudo conseguirlo. Ahora sí en Cerdeña, con otro desafío por delante: las Olimpíadas de ajedrez, a jugarse en Uzbekistán en septiembre.

Con esta participación, representando a la Argentina, se convertirá en el jugador más precoz en competir en las Olimpiadas de ajedrez.