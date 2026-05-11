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Ajedrez: Faustino Oro se convirtió en el segundo gran maestro más joven de la historia

Este domingo en el abierto de Cerdeña, con 12 años, 6 meses y 26 días, el argentino obtuvo la tercera y última norma que le faltaba

11 de mayo 2026 · 09:49hs
El ajedrecista argentino Faustino Oro hizo historia en el Festival de Cerdeña

El ajedrecista argentino Faustino Oro hizo historia en el Festival de Cerdeña

Faustino Oro sigue haciendo historia en el ajedrez. El argentino, radicado en España, consiguió este fin de semana en el Festival de Cerdeña (Italia) la tercera y última norma que necesitaba para convertirse en gran maestro. Un título que lo convertirá en el segundo más joven de la historia en conseguirlo, con 12 años, 6 meses y 26 días.

Oro quedará en los libros de historia de ajedrez detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, el ajedrecista más joven en alcanzar el título de gran maestro, en 2021, con 12 años, 4 meses y 25 días.

El ajedrecista argentino jugó este sábado con blancas y venció al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala.

La hazaña de Faustino Oro

Para la última partida, necesitaba medio punto para convertirse en gran maestro. Pero el sorteo lo favoreció. A pesar de haber caído ante el ruso Ian Nepomniachtchi, actual 21º del ranking mundial, el ELO del ruso le permitió a Oro alcanzar la última norma, según establece el reglamento.

Camino al título de gran maestro, Oro consiguió la primera norma en el torneo Legendas & Prodigios de Madrid en 2025. La segunda norma la obtuvo, también ese año, en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en la Argentina.

>> Leer más: Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Oro tuvo dos oportunidades para transformarse en gran maestro en este 2026 pero no pudo conseguirlo. Ahora sí en Cerdeña, con otro desafío por delante: las Olimpíadas de ajedrez, a jugarse en Uzbekistán en septiembre.

Con esta participación, representando a la Argentina, se convertirá en el jugador más precoz en competir en las Olimpiadas de ajedrez.

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