Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Agentes del Comando Radioeléctrico lo apresaron en la noche del martes en Oroño y Uriburu.

3 de septiembre 2025 · 07:23hs
Ignacio Elías Ruiz fue recapturado anoche zona sur. Lo detectaron viajando en un taxi.

Foto: Policía de Santa Fe.

Ignacio Elías Ruiz fue recapturado anoche zona sur. Lo detectaron viajando en un taxi.

Ignacio Elías Ruiz, el único prófugo que daba libre tras la evasión de la Seccional 21ª del lunes pasado, fue recapturado tras ser detectado mientras viajaba en un taxi por la zona sur de Rosario. Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se realizó en bulevar Oroño y Uriburu. Todo sucedió cuando efectivos del Comando Radioeléctrico fueron notificados través de la Central de Emergencias 911 de que Ruiz, de 22 años y uno de los evadidos de la comisaría 21ª la noche anterior, había sido detectado mientras viajaba a bordo de un taxi.

Agentes iniciaron un patrullaje y en la zona de Oroño y Uriburu divisaron un taxi con un pasajero a bordo. Los uniformados hicieron detener la marcha del auto y le pidieron al pasajero que baje para proceder a su identificación.

Minutos después, al chequear los datos que había suministrado con la información que había en la central policial, se estableció que se trataba del último de los evadidos de la 21ª que quedaba en libertad. Según trascendió de fuentes oficiales, Ruiz estaba alojado en la dependencia de Arijón al 2300 acusado por tentativa de robo.

Cómo fue la evasión de la Seccional 21ª

Ruiz fue uno de los cuatro presos que en la noche del lunes sorprendieron a la guardia de la Seccional. Según la versión oficial, le pidieron agua caliente a los policías y cuando dos de ellos abrieron la puerta del penal para entregar el líquido, un grupo de internos empujó a los uniformados.

>> Leer más: El ardid para la fuga en la seccional 21ª: "Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada"

Cuatro llegaron a escapar, pero dos fueron apresados a los pocos minutos. Minutos después, efectivos de la Policía Federal que estaban en las inmediaciones lograron recapturar a Leandro Acuña, mientras que el personal de la 21ª hizo lo propio en Santiago y Arijón con Javier Batalla.

En la tarde del martes, en tanto, fue recapturado Francisco Torrén en la zona de 27 de Febrero y Colombres. Con el hallazgo de Ruiz, ya no quedan prófugos de la evasión del último lunes.

