Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

La Ciudad
Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
Economía
Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía
La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Policiales
EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Información General
No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"
La Ciudad
Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma
La Ciudad
Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Región
La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
Política
Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich
La Ciudad
Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos
Política
Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal
La Ciudad
Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad
Avanza un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura
Policiales
Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
La Ciudad
Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
Información general
Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
La Ciudad
Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
Economía
Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"