El juicio a Los Monos continuó hoy en el nuevo edificio de Justicia Penal, donde uno de los líderes de la banda, Ariel Máximo "Guille" Cantero, cuestionó el accionar del tribunal integrado por Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga al referirse a la declaración de Luis Paz -padre del Fantasma, cuyo crimen dio origen a la causa- sobre que Los Monos "había matado "a medio Rosario".

"Guille" Cantero pidió la palabra en el juicio después de la declaración de un testigo de identidad reservada y ante el tribunal cuestionó la labor del tribunal y señaló que "yo tengo una hija de 13 años que ayer no pudo ir a la escuela. Por eso no puede ser que venga un testigo y diga cualquier cosa sin que nadie repregunte. Yo tengo un solo homicidio, no cien como dijo Paz. Si es por eso, yo tengo conocimiento de que el señor Paz vende drogas. Acá viene cualquiera y difama, dice que los Cantero son asesinos y no pasa nada".





Ayer Luis Paz había señalado que "hay 200 homicidios por año en Rosario, y no lo puedo probar, pero la mitad de esos homicidios pertenece a toda esta gente (refiriéndose a Los Monos)".

Previamente prestó declaración un testigo de identidad reservada quien relató que en la sede del juzgado de Juan Carlos Vienna, Germán Almirón (exintegrante de la disuelta División Judiciales, que fue la que comenzó a investigar a la banda) lo obligó a firmar una declaración -cuyo contenido dijo desconocer- en la cual se refería a la organización y el entramado de la familia Cantero.