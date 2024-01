Fuerte conflicto entre gobierno y jueces de Menores por el traslado de 12 jóvenes detenidos

Los pasaron del ex Irar a otro penal. Una jueza pidió retrotraer la medida. Seguridad remarca que la ubicación de presos es su potestad. Y la Cámara Penal le dio la razón

El Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) de Saavedra y Cullen en Rosario. Los 12 jóvenes presos allí pasaron al Order de 27 de Febrero al 7900, el 29 de diciembre.

El gobierno provincial y la Justicia de Menores chocaron en un notorio conflicto tras la determinación del Ministerio de Seguridad de trasladar a 12 jóvenes detenidos en el ex Irar a la Sub Unidad1 de Rosario (Order) concretada el 29 de diciembre último. Una jueza de menores ordenó suspender la medida lo que fue apelado por la representante del Poder Ejecutivo. Este viernes hubo una audiencia en la Cámara Penal de Rosario donde no sin crudeza quedó expuesto el antagonismo. Los defensores de menores adujeron, con el reconocimiento de una magistrada, que el traslado fue una medida intempestiva, sin notificación a los jueces actuantes y que supuso un agravamiento de las condiciones de detención. El gobierno de Maximiliano Pullaro replicó que los detenidos son en todos los casos mayores de edad, que están sujetos a las condiciones de detención de quienes pasaron los 18 años y que la ubicación de las personas privadas de libertad es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.