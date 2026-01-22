Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Un hombre deja un sobre con dos balas y una nota amenazante en la puerta del sindicato de portuarios

El secretario gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) , Hugo Escobar, secretario Gremial, brindó detalles sobre el sobre con dos balas que los empleados de la organización hallaron este jueves a las 8 de mañana en la puerta de la sede de Juan Manuel de Rosas al 1700. El dirigente no dudó en responsabilizar a la anterior comisión directiva de la entidad y reclamó a las autoridades el esclarecimiento del hecho, que se inscribe en una serie hechos violentos ocurridos desde mediados de diciembre. El hecho quedó registrado en video por una de las cámaras de videovigilancia que están sobre la vereda donde está el gremio.

En esa secuencia, que dura unos pocos segundos y sucedió a casi a las 0.10, se puede observar un hombre joven que llega caminando desde Pellegrini y se detiene frente a la puerta de la entidad, se agacha y deja algo sobre el umbral. Luego, se ve claramente que se cubre la cabeza con una capucha y avanza hacia calle Cochabamba.

Escobar no dudó en responsabilizar a la anterior comisión directiva por el acto de intimidación ocurrido esta mañana . “Encontramos un sobre con dos proyectiles con el nombre de los cinco directivos de la actual comisión, amenazándonos de muertes. Sabemos por dónde viene esta intimidación: viene de la comisión anterior, que estuvo doce años al frente del gremio”, afirmó Escobar.

El dirigente fue en forma directa y sin medias tintas afirmó: “Responsabilizamos a los cinco dirigentes de la gestión anterior. Ellos se harán cargo si alguno de nuestros compañeros recibe una amenaza a alguna agresión en sus casas o camino al trabajo. Lo único que queremos como comisión directiva es trabajar para los portuarios como no se hizo antes. Que cada trabajador tenga el beneficio que le corresponde”, señaló.

Amenazas a portuarios

>> Leer más: Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Escobar remarcó que durante 12 años, con la anterior gestión, “el gremio vivió con robos. El 5 de diciembre ganamos las elecciones. El 7 de diciembre entregaron la conducción del sindicato, pero tenemos videos que documentan que robaron hasta las cajas navideñas de los compañeros, ventiladores y televisores. Nosotros denunciamos todo eso, y nos encontramos con este problema. Queremos decir basta a la violencia”, dijo a El Tres Tv.

“Exigimos que algún funcionario de seguridad tome cartas en el asunto. Hoy nos dejaron un sobre con dos balas. Desde que asumimos sufrimos hechos de violencia. A Marcelo Leiva, nuestro secretario general, le balearon la casa. A mí me quemaron el auto. Otros compañeros recibieron amenazas telefónicas y a otros hubo casos en los que no los dejaron entrar en algunas unidades porque nos habían votado a nosotros”, precisó Escobar.

portuarios amenazas

>> Leer más: La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

El secretario gremial del Supa indicó que “se decidió hacer público todo esto para que las autoridades tomen conciencia y actúen de una vez por todas. Somos gente de bien que lo único que quiere es trabajar para nuestros compañeros. Además, nuestras familias están sufriendo por todo esto y lo viven con mucha incertidumbre. Esperamos que las autoridades nos den una mano e identifiquen a los responsables”.