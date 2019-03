Un empleado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue herido con dos balazos la madrugada del lunes, cuando se encontraba con un amigo en su departamento de la planta baja del Fonavi de Lola Mora e Hipócrates, en la zona sudeste, y la vivienda fue blanco directo de un ataque a tiros. La víctima, de 38 años, recibió un disparo en el hombro y otro en el pecho por los que fue internado en el hospital Provincial.

Andrés M. es empleado de maestranza en una dependencia de la UNR y le dicen "Pollo". El lunes alrededor de la 1 se encontraba tomando cerveza con un amigo en su departamento del complejo Fonavi cuando retumbaron disparos. Según indicaron fuentes policiales, los tiros fueron realizados por un atacante que se apostó frente a la torre y efectuó los disparos a través de la ventana abierta. Al menos dos balazos atravesaron el tejido mosquitero. Un plomo alcanzó a Andrés en un hombro y otro en el pecho. Un móvil de Gendarmería Nacional que se encontraba en la zona lo trasladó al hospital. El agresor escapó del lugar.

"Está estable, parece que zafó", confió en declaraciones a la prensa el padre de la víctima, quien dijo que no encontraba explicaciones para el ataque y que sólo pudo arriesgar que podría tratarse de un intento de usurpación.

"No sé por qué ocurrió esto, mi hijo es un pibe que lo conoce todo el barrio, piola y laburador. Camina la zona tranquilo y no se mete con nadie", abundó el padre de M. Por circunstancias que se investigan, la misma vivienda había sido baleada el pasado 25 de febrero. Entonces cinco disparos impactaron en la puerta y en el suelo de la propiedad pero en ese ocasión no hubo personas heridas.