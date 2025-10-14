La Capital | Femicidio

Doble femicidio: la mamá de Laurta se ofreció a cuidar a su nieto si no hay tutor

La mamá del acusado del doble femicidio, secuestro y posible crimen de un remisero dijo que nunca más volverá a hablarle a su hijo

14 de octubre 2025 · 10:14hs
Pablo Laurta

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra, junto a su hijo. 

Estrella, la mamá de Pablo Laurta, se puso a disposición de la Justicia para cuidar a su nieto si es que no hay ningún tutor disponible y expresó que nunca más volverá a hablarle a su hijo. Laurta está acusado del doble femicidio, secuestro y posible crimen de un remisero.

“Mucha gente en redes dijo que yo pretendía a mi nieto y no es así. Simplemente me puse a disposición si es que no hay tutor para el niño”, dijo Estrella.

Su hijo Pablo está detenido, señalado como el autor de un doble femicidio en Córdoba, de secuestrar a su hijo y hasta asesinar a un remisero en Entre Ríos.

Este lunes el cuerpo de un hombre decapitado fue hallado en un camino rural en Concordia. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que "por el contexto" hay altas probabilidades de que se trate del chofer desaparecido Martín Palacios, quien fue visto por última vez junto al femicida Pablo Laurta tras aceptar llevarlo a Córdoba.

image (71)
El lugar donde fue encontrado el cuerpo que, se presume, podría ser de Martín Palacios.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo que, se presume, podría ser de Martín Palacios.

La madre del acusado

Estrella señaló este martes que hasta hace un tiempo mantenía contacto con el chico hasta que su hijo “le llenó la cabeza a la madre (Luna) de que yo le iba a sacar al niño”.

“Trataré de buscar un documento en el que yo le mandé un mensaje a Luna (Giardina) en el que decía que jamás iba a hacer una cosa así”, sumó.

Además, otro recuerdo que añadió respecto al trato de Laurta con ella es que hace un tiempo él le dijo que “su familia era Luna (víctima), Mariel Zamudio (víctima) y P. (menor), y que yo ya no lo era”.

Al ser consultada sobre si sospechó en algún momento de este desgarrador desenlace, Estrella manifestó: “Nunca me imaginé que esto podía ocurrir. No pienso hablar con Pablo nunca más”.

imagepadre
Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Córdoba y de la sustracción de su hijo, fue detenido en Entre Ríos.

Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Córdoba y de la sustracción de su hijo, fue detenido en Entre Ríos.

El doble femicidio

La Policía de Entre Ríos detuvo el domingo a Pablo Laurta, un hombre de nacionalidad uruguaya acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, y de secuestrar a su hijo de cinco años en la provincia de Córdoba.

El operativo se realizó en la ciudad de Gualeguaychú, donde el sospechoso se había refugiado tras cometer el crimen en su vivienda de Villa Serrana. Laurta intentaba cruzar la frontera hacia Uruguay, su país de origen, cuando fue interceptado por las autoridades.

El sábado por la mañana, Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas de un disparo en la cabeza en su domicilio de Córdoba. Después del ataque, Laurta huyó con su hijo, lo que activó una búsqueda nacional e internacional encabezada por Interpol conocida como "Alerta Sofía".

