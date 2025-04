Femicidio en Córdoba: piden justicia tras la detención del padre del exjugador de Newell's. 

La familia de Rosana Silvina Rochen , la mujer oriunda de Granadero Baigorria asesinada este martes en la localidad cordobesa Los Reartes, exige justicia por el crimen. El autor del femicidio está detenido. Era su ex pareja, se llama Adrián Norberto Pérez y es el padre del exjugador de Newell's Jeremías Pérez Tica . "Queremos que se haga justicia de verdad, no que esté dos años preso y salga. Queremos que no se olviden de él, que la gente sepa que es un femicida", dijo a La Capital una de las hijas de la víctima.

El hombre fue detenido luego de un llamado al 101 por el cual la policía acudió al lugar. Allí lo aprehendieron y le secuestraron un revólver calibre 32. El arma será sometida a peritajes para determinar si fue la utilizada en el asesinato.

Viralizar para hacer justicia

El martes por la tarde Denise, una de los tres hijos que tuvo Rosana con una pareja anterior, realizó en la red social Facebook una denuncia pública en la que expuso que Adrián Norberto Pérez había asesinado a su madre. "Viralicé el caso porque sabemos que, aunque no debería ser así, cuando es viral hay más presión social y la Justicia reacciona más rápido", contó la mujer a La Capital.

WhatsApp Image 2025-04-17 at 14.22.26.jpeg

"Queremos que se haga Justicia de verdad, no que esté dos años preso y salga. Queremos que no se olviden de él, que la gente sepa que es un femicida", remarcó Denise. En ese sentido se mostró confiada por el accionar de la fiscal Bruera durante las horas posteriores al crimen. "Vi una buena respuesta", indicó.

>> Leer más: Detienen al padre de un exjugador de Newell's por el femicidio de su pareja

Sobre la relación de su madre con el autor del crimen indicó que ella desde noviembre había tomado la decisión de separarse. "El tipo nunca aceptó la separación. Vivía de mi mamá, porque ella tenía negocios inmobiliarios y él no hacía nada, iba a perder el estilo de vida que ella le dio", explicó Denise.

"No se merecía este final"

"Mi mamá no se merecía este final, se merecía un final digno por la vida que tuvo. Eso me genera odio, bronca, impotencia. Ella se merecía disfrutar sus últimos años", lamentó Denise. Contó que su madre había crecido "en un contexto muy humilde", que fue enfermera, trabajó en geriátricos, fue peluquera "hasta que encontró su oficio de ser comerciante".

>> Leer más: Jeremías Pérez Tica, el pibe que cumplió con el sueño de jugar en Newell's

"Era una persona que a pesar de lo mucho que sufrió en la vida la veías feliz y sonriente siempre, con mucha energía", la recordó su hija. "Este hombre no solo arruinó su vida, sino la nuestra", remarcó Denise y agregó: "Son momentos muy complejos, no lo podemos aceptar, no puedo nombrarla porque es una manera de reconocer la pérdida".

El disgusto es aun mayor al ver que el femicida "no mostró ningún remordimiento". "Me escribió a mí mientras estaba viajando. La policía estaba en la puerta y como no podía entrar él estaba en la galería de la casa tomando whisky. Me decía que mi mamá no me quería. Más allá de que perdimos a nuestra mamá, vivimos esta situación muy violenta", indicó. "Nos quedamos con la sensación de odio y de querer justicia", aseguró Denise.