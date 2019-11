"Creemos que no se está esclareciendo la muerte de Marcos. Estamos aquí no sólo para participar de la audiencia imputativa, sino para hacer un reclamo al Estado: no se está llevando la investigación para donde se tiene que llevar", dijo esta mañana Max, un amigo del Marcos Guenchul, el personal trainer asesinado el 23 de julio pasado en barrio Echesortu.

Hoy, en el Centro de Justicia Penal, se realizó la audiencia en la que Maximiliano P., de 38 años, sindicado como autor material del homicidio, fue imputado formalmente por homicidio agravado por el uso de arma de fuego,pero los familiares y amigos de Guenchul entienden que la investigación debe avanzar más y que el caso no está esclarecido.

"Los acusados no tenían ninguna vinculación con Marcos. La única vinculación era la mujer de uno de ellos"

El otro detenido que tiene esta causa es Caio S., quien ya fue imputado y está con prisión preventiva. La hipótesis principal es que entre Maximiliano P. y Caio S., actual pareja de Priscila D. la ex de la víctima, siguieron en auto a Guenchul a la salida de su trabajo hasta Mendoza y Sucre. Allí, Maximiliano P. lo ejecutó de un disparo en la cabeza.

ajusticiaguenchul.jpg Familiares y amigos del entrenador, esta mañana se juntaron en el Centro de Justicia Penal. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Max afirmó: "Sabemos cómo viene la mano. La cosas es simple. Los dos acusados que hay hasta el momento no tenían ninguna vinculación con Marcos. La única vinculación era la actual pareja de uno de ellos", dijo Marx, en referencia a Priscilla D, con quien Guenchul tuvo una hija.

aguenchul.jpg Familiares de Guenchul, esta mañana en el Centro de Justicia Penal. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

"Queremos que la imputen a ella también. Este crimen fue premeditado. A Marcos lo fueron a matar porque quería ver a su hija. Marcos estuvo peleando un año para ver a la nena y el Estado nunca no le dio respuestas. ¿Y cómo terminó todo esto?. Le sacaron la vida. Esto fue demasiado trágico como para que la investigación esté enfocada en Caio S. y Maximiliano P. , a quien Marcos no conocía".

Consultado sobre si el homicidio fue premeditado, afirmó: "Eso nos dejó preocupados. A Marcos no fueron amedrentarlo. Esa palabra la usó Caio S. Contó una historia muy poco real. Nos surgen muchas dudas, una historia muy inventada. Si vas a amedrentar a alguien, no llevás un arma cargada, no lo esperás 40 minutos, no te lo llevás apretándolo a una cuadra y lo matás. Esto nos parte al medio, nos llena de dolor y bronca. Fuimos muy pacientes.Están desviando el foco de la investigación".

fiscal.jpg El fiscal Adrián Spelta encabeza la investigación del crimen. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Marx dijo que el crimen "fue armado por Caio S. y quizás esta persona (Maximiliano P) probablemente sea un sicario. Priscila debería estar detenida porque hay elementos suficientes para eso. Tienen más elementos que para imputar a esta persona".