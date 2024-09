Exfiscal de Medellín en Rosario: algunos consejos clave en la lucha contra el narcotráfico

"El narcotráfico es un delito que va creciendo, es muy importante para la delincuencia y el crimen organizado como fuente de financiación", analizó.

>> Leer más: "Rosario no es lo que fue Medellín, esa comparación le hace daño a la ciudad argentina"

Por otro lado remarcó la importancia de la inteligencia criminal como una de las principales herramientas para desarrollar investigaciones integrales. "Es fundamental para poder determinar quiénes son las cabezas que permiten que el narcotráfico llegue a otros países", indicó.

Cooptación del Estado

Otro aspecto en el que reparó Carrasquilla Minami fue en la corrupción institucional. "Lastimosamente, Argentina y Colombia no escapan de la cooptación del Estado. No solamente la policía, sino jueces y fiscales", describió.

>> Leer más: Delincuentes con uniforme o institución corrompida: policías ligados a bandas criminales

"Si no se logran crear investigaciones de transparencia policial no vamos a poder combatir el crimen", aseguró la concejal de Medellín. En ese sentido analizó: "Lo mejor que el crimen tiene es la alianza con la policía, porque si no la tuvieran no podrían crecer ni permanecer en el negocio".

Sobre ese punto mencionó que "en cada investigación contra el crimen organizado había de 10 a 15 policías al servicio de ella".

"Capturamos jueces, capturamos fiscales que estaban al servicio de esas mismas estructuras criminales. Eso permitió depurar. No hemos ganado la lucha pero si se va trabajando en depurar", indicó Carrasquilla Minami.