Estafas en Rosario: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

El agente bursátil, director de Grupo América, fue detenido hace una semana bajo sospecha de lavado de activos a través de mutuales

El sospechoso fue detenido por estafas el 14 de agosto de 2025.

La Justicia provincial confirmó que este jueves se llevará a cabo la audiencia imputativa por múltiples denuncias contra Pablo Arcamone . El financista fue detenido por presuntas estafas a más de 40 víctimas y lavado de activos, de acuerdo a la evidencia reunida por la Fiscalía Regional de Rosario.

La investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzó hace cuatro meses y la semana anterior derivó en el arresto del agente bursátil en el microcentro . Durante el operativo, la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró dinero en efectivo de diferentes divisas por una suma equivalente a casi 120 millones de pesos .

El titular del Grupo América fue objeto de tareas encubiertas y relevamientos de inteligencia durante varias semanas por pedido del fiscal Sebastián Narvaja . Además de la plata, los uniformados a cargo de la captura hallaron una pistola calibre 9 milímetros y una gran cantidad de municiones en tres allanamientos.

El organismo judicial detectó que más de 40 personas fueron perjudicadas en operaciones inmobiliarias fraudulentas . La pesquisa develó que Arcamone les ofreció distintos terrenos en venta, pero nunca recibieron los lotes prometidos tras el pago correspondiente o la seña de las propiedades.

Allanamientos Pablo Arcamone 1 El financista Pablo Arcamone fue detenido el jueves 14 de agosto de 2025 en una oficina ubicada sobre Córdoba 1365. La Policía Federal Argentina le secuestró 100 millones de pesos y 8.000 dólares en efectivo. Video: Policía Federal Argentina.

Durante el seguimiento, la PFA constató que el financista llevaba adelante sus negocios con el fin de eludir controles fiscales y regulatorios. Así apuntaron un local ubicado dentro de la Galería Hermes y otro en Rioja al 300. Ambos tienen vínculos directos con las denuncias penales. Los investigadores también solicitaron el allanamiento de la vivienda del sospechoso.

>> Leer más: Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Como resultado de la maniobra antes descripta, el MPA también planea imputar al agente bursátil por lavado de activos. En este caso, las autoridades advirtieron que el dinero procedente de las estafas se reinvertía en distintas mutuales. Dado que figuraba como presidente, vocal u ocupaba otros cargos, eso le permitía darle una apariencia lícita al movimiento de dinero.

Allanamientos Pablo Arcamone 2 El financista Pablo Arcamone fue detenido el jueves 14 de agosto de 2025 en una oficina ubicada sobre Córdoba 1365. La Policía Federal Argentina le secuestró 100 millones de pesos y 8.000 dólares en efectivo. Video: Policía Federal Argentina.

A la hora del operativo en el microcentro, la policía secuestró 100 millones de pesos en efectivos, 8.000 dólares y 5.940 euros. Además se llevaron 42 teléfonos celulares, computadoras portátiles y dispositivos de almacenamiento electrónico de datos.

Luego de la solicitud de los fiscales, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) programó la audiencia imputativa este jueves desde las 13 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. También participarán abogados representantes de cinco querellantes.