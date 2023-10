Entran a robar en una carnicería en Tiro Suizo: se alzan con $5 millones

Una carnicería de barrio Tiro Suizo , en la zona sur de Rosario , fue blanco de un asalto perpetrado por cuatro delincuentes , que se llevaron el dinero que el dueño del comercio tenía preparado para reponer mercadería: $5 millones. El robo sucedió este viernes a la madrugada y, si bien no hubo heridos, los ladrones huyeron efectuando disparos al tener que huir al verse descubiertos, según denunció el comerciante.

“Cuando me asomé por el ventiluz, vi a un tipo que estaba haciendo de campana y dos más que estaban en la puerta del local. Ya habían entrado tras violentar el candado de la puerta. Había un tercero dentro de un auto Renault Logan con vidrios polarizados. Les pegué un grito sin salir a la calle, y uno de ellos me apuntó con un arma. Enseguida salieron los que estaban adentro y se fueron”, recordó el comerciante.

Germán contó que le llevaron $5 millones que guardaba en su local y dinero que tenía destinado para el pago de proveedores. “No tenemos (carne) en stock, porque es mercadería perecedera. Ahora veremos cómo arrancamos la semana que viene, será de cero porque tenemos varias deudas”, añadió.

A pesar del perjuicio económico, Germán manifestó que tiene confianza en que va a salir adelante. “Me apuntaron con un arma, hicieron un disparo al aire, pero por suerte no pasó nada grave. El dinero lo tenía para reponer mercadería. Es la primera vez que entran así. Una vez intentaron ingresar pero no pudieron. Tengo 48 años y trabajo desde los 9. Hay que poner el pecho a estas cosas y seguir, gracias a Dios no mataron ni lastimaron a nadie”, concluyó.