Primera C: Central Córdoba y Leones FC buscan seguir en el Torneo Reducido

El Charrúa pierde en su visita ante Centro Español 2-1. Mientras que el equipo de la familia Messi también iguala ante Mercedes 0-0. Ambos cruces son los partidos revanchas

Primera C. Central Córdoba empara ante Centro Español en la cancha de Ituzaingó. Joaquín Messi anotó el tanto del Matador.

Central Córdoba y Leones FC están jugando los partidos revanchas por el Reducido final, en el torneo de la Primera C . El Matador pierde ante Centro Español (2-1),en la cancha de Ituzaingó. Joaquín Messi anotó para el Charrúa. Por su parte, el elenco de Alvear empata ante Mercedes en el predio Jorge Bernardo Griffa.

Con la ventaja por el triunfo en el partido de ida, el equipo dirigido por Arnaldo Sialle visita a Centro Español con la premisa de obtener un buen resultado para continuar con el sueño de ascenso.En la ida, el Charrúa ganó por 1 a 0 con el tanto de Paulo Killer.

Desde el inicio, el trámite fue parejo y la primera situación fue para el dueño de casa a los 3' con el potente remate de Brian Hernández pero Matías Giroldi en gran reacción mandó el balón al córner.

Centro Español abrió el marcador

La visita se adelantó y los 14', Diego Barrionuevo remató ante la salida de Forgaral y el guardavalla se quedó tiro. Sobre los 28' llegó un desacople defensivo en el área del Matador y Adrián Arrighi con un tiro suave puso el 1 a 0 para los gallegos.

El resto de la etapa inicial, el dueño de casa manejó la pelota y no creó situaciones en el arco de Giroldi. Por su parte, el Matador careció de ideas para conseguir la igualdad. Con el triunfo del gallego se fueron al descanso.

Messi igualó el partido

En el arranque del segundo tiempo, la visita salió con otro semblante y a los 47' Barrionuevo habilitó a Joaquín Messi y el hábil mediocampista sacó un tremendo zapatazo para poner el 1 a 1. Con este resultado, el Matador estaba logrando la clasificación.

Después, el equipo de Cacho Sialle controló las acciones, fue superior al Gallego pero careció de puntería para aumentar. Pero a los 63', llegó el segundo tanto del dueño por intermedio de Tomás Rozic, en clara posición adelanta, el juez dio el gol y todo Córdoba protestó la jugada.

Leones FC. El equipo de Alvear empata ante Mercedes en las instalaciones de Newell's.

Leones FC juega en el Griffa

Obligado por el triunfo y que sea por una diferencia de dos goles, el equipo de la familia Messi enfrenta a Mercedes en el predio Jorge Bernardo Griffa. En el encuentro de ida, los mercedinos se alzaron con la victoria por 2 a 1.

En un encuentro disputado, Leones FC y Mercedes igualan sin goles al cabo del primer tiempo. Los dueños de casa necesitan el triunfo para forzar los penales. Y con una victoria por dos tantos se clasificarán para seguir en el Reducido. Alejandro Porticella es el árbitro del partido.