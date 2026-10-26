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Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios

Esta ayuda económica está destinada a un grupo particular. Los montos del bono en octubre varían entre $195.600 y $391.200.

26 de octubre 2026 · 15:51hs
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En octubre

En octubre, un grupo de beneficiarios puede cobrar una ayuda económica por parte de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuenta con distintos programas de beneficios pensados para distintos grupos. Entre ellos, existe uno que intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de la Prestación por Desempleo, un beneficio económico que en octubre puede llegar hasta $391.200.

Esta prestación consiste en una ayuda económica que brinda Ansés a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Ansés es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo, con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

>> Leer más: Puam de Ansés: cómo funciona y cuánto se cobra

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

En principio, esta ayuda económica está pensada para cualquier trabajador que haya perdido su empleo en función de un despido sin justa causa, finalización de su contrato de trabajo y otros motivos ajenos a su voluntad.

Específicamente, está dirigida a tres grupos de trabajadores. A saber:

  • Empleados en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y sus modificaciones.
  • Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N.º 26.844.
  • Trabajadores de la construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo

Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Ansés confirmó que el cálculo toma como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo.

Asimismo, la prestación está sujeta a ciertos límites. En ese sentido, el monto mínimo en octubre no puede ser inferior a $195.600 ni superar los $391.200.

>> Leer más: Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en octubre

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir al apartado “Atención Virtual”.
  • Seleccionar “Prestación por Desempleo”.
  • Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.
  • Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

  • Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.
  • Presentarse con DNI y los documentos respaldatorios.

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