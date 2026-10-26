La Capital | Zoom | Elina Constantini

Elina Costantini dijo que recibe mensajes de extraterrestres y santos

La esposa del empresario Eduardo Costantini contó que vive experiencias paranormales desde su niñez y que sus ancestros se comunican con ella

26 de octubre 2026 · 15:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Elina Constantini aseguró que desde la infancia recibe mensajes de todo tipo de seres no humanos

Elina Constantini aseguró que desde la infancia recibe mensajes de todo tipo de seres no humanos

Elina Costantini estuvo como invitada en “Podemos hablar”, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. En ese marco, la esposa del empresario Eduardo Costantini contó que desde chica recibe mensajes de extraterrestres y distintas figuras religiosas.

“Me bajan informaciones: así como con Dios, Jesús, la Virgen y los santos, también los extraterrestres. A través de ellos, mis ancestros me decían: ‘Vos tenés que tratar de derribar esta historia que tenemos desde hace tantos años, que fuimos las mujeres dejadas. Elina, tenés que hacer una familia, no divorciarte’. Cosas así, cuando yo tenía ocho años”, relató.

“Me sigue pasando”, agregó Elina. También compartió que a finales de 2020 perdió esta capacidad después de pasar un tiempo en Uruguay. “Hace un año y medio que lo volví a recuperar, gracias a Dios”, aclaró.

>> Leer más: Elina Costantini contó por qué llamó Kahlo a su hija: "Frida es mi maestra en la vida"

Sus interlocutores le consultaron si podía también comunicarse con personas fallecidas, como una médium, y Constantini respondió que sí, pero que tiene más conexión con figuras religiosas: “Mucho con la Virgen. Jesús se me ha aparecido mucho en sombras. También el Diablo me da mensajes. Todos dicen que es sorprendente, pero es algo natural. Son otras especies. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”.

En este sentido, Elina narró que uno de los mensajes más impactantes que recibió fue en 2018, de parte de un ser de 1280 años, proveniente de un planeta llamado Upmal, que le indicó que ella tenía que “ayudar a las mujeres”.

Noticias relacionadas
Víctor Heredia se reencontrará con el público rosarino

Víctor Heredia cuestionó al gobierno de Milei: "Lo que más me preocupa es la gente"

Murió la artista que unió el jazz, el folclore y la poesía argentina

Murió Roxana Amed, la cantante argentina que llevó el jazz y el folclore al mundo

Juan Falú y Mariano Loiácono vienen a Rosario con el concierto titulado Cuerda y metal. Folclore en versiones libres

Juan Falú y Mariano Loiácono, juntos en Rosario: folclore con la libertad de la improvisación

“Me enamoré de la ópera en el Teatro El Círculo”, contó María Belén Rivarola a La Capital.

La ópera "Macbeth" debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

Las más leídas

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newells le vino bien

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

Lo último

Dónde se paga menos Drei en el Gran Rosario: las diferencias entre localidades

Dónde se paga menos Drei en el Gran Rosario: las diferencias entre localidades

Cómo preparar focaccia italiana: receta sencilla para hacer en casa

Cómo preparar focaccia italiana: receta sencilla para hacer en casa

Primera C: Central Córdoba y Leones FC buscan seguir en el Torneo Reducido

Primera C: Central Córdoba y Leones FC buscan seguir en el Torneo Reducido

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

La Justicia Federal citó a indagatoria a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el histórico asalto en el que desaparecieron expedientes clave sobre crímenes de lesa humanidad.

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia
Ovación

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos
Información General

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Las más leídas
Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Balón de Oro 2026: horario, nominados y dónde seguir la transmisión en vivo

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newells le vino bien

Central volvió a quedarse sin punta: Boca lo ganó al final ante Independiente y a Newell's le vino bien

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo

Ovación
Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia
Ovación

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Tapia, entre las críticas, una posible candidatura a diputado y nombres mencionados a reemplazarlo

Tapia, entre las críticas, una posible candidatura a diputado y nombres mencionados a reemplazarlo

Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

Central no baja los brazos: arde la tabla anual y se viene un partido clave por el título

Policiales
Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen
Policiales

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Dos detenidos por el crimen de un muchacho en la zona de Vía Honda

Dos detenidos por el crimen de un muchacho en la zona de Vía Honda

La Ciudad
Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
La Ciudad

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Rosario Tech Week creció un 86% y duplicó sus sedes en la segunda edición

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: No podíamos tener las rutas como las dejaron

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Cristina celebró la reelección de Lula: Felicidades al pueblo brasileño y al compañero presidente
El Mundo

Cristina celebró la reelección de Lula: "Felicidades al pueblo brasileño y al compañero presidente"

Lula: Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira
El Mundo

Lula: "Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira"

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%
La Ciudad

Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%

Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo
Policiales

Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre
La Ciudad

El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre

Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos
La Región

Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos

La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne
Agro

La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne

Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi
Política

Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
La Ciudad

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento
Policiales

Festival Bandera: recuperaron siete celulares robados durante el evento

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional
Política

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío
La Ciudad

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura
La Ciudad

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 
La Ciudad

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cambio de hábito: caen las ventas de combustible y avanzan las cargas parciales del tanque

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos