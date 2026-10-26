Elina Costantini dijo que recibe mensajes de extraterrestres y santos

La esposa del empresario Eduardo Costantini contó que vive experiencias paranormales desde su niñez y que sus ancestros se comunican con ella

Elina Costantini estuvo como invitada en “Podemos hablar”, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. En ese marco, la esposa del empresario Eduardo Costantini contó que desde chica recibe mensajes de extraterrestres y distintas figuras religiosas.

“Me bajan informaciones: así como con Dios, Jesús, la Virgen y los santos, también los extraterrestres. A través de ellos, mis ancestros me decían: ‘Vos tenés que tratar de derribar esta historia que tenemos desde hace tantos años, que fuimos las mujeres dejadas. Elina, tenés que hacer una familia, no divorciarte’. Cosas así, cuando yo tenía ocho años”, relató.

“Me sigue pasando”, agregó Elina. También compartió que a finales de 2020 perdió esta capacidad después de pasar un tiempo en Uruguay. “Hace un año y medio que lo volví a recuperar, gracias a Dios”, aclaró.

Sus interlocutores le consultaron si podía también comunicarse con personas fallecidas, como una médium, y Constantini respondió que sí, pero que tiene más conexión con figuras religiosas: “Mucho con la Virgen. Jesús se me ha aparecido mucho en sombras. También el Diablo me da mensajes. Todos dicen que es sorprendente, pero es algo natural. Son otras especies. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”.

En este sentido, Elina narró que uno de los mensajes más impactantes que recibió fue en 2018, de parte de un ser de 1280 años, proveniente de un planeta llamado Upmal, que le indicó que ella tenía que “ayudar a las mujeres”.