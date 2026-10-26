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Qué hacer si se te pierde la credencial de Pami

La pérdida de la credencial física de Pami no debe suponer un problema. Siguiendo una serie de pasos se puede gestionar otra credencial

26 de octubre 2026 · 15:51hs
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Los afiliados de Pami pueden recuperar sus credenciales a partir de simples pasos

Los afiliados de Pami pueden recuperar sus credenciales a partir de simples pasos

La pérdida de la credencial es una situación que se puede dar frecuentemente entre los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Por eso, y para que no existan dudas al respecto, el organismo informó que se puede volver a gestionar una credencial en caso de extravío a través de simples pasos.

La credencial de Pami es un documento pequeño pero con un valor fundamental. Este es el documento que facilita el acceso a las prestaciones de la institución, desde cualquier tipo de atención en los centros de salud hasta el retiro de medicamentos en las farmacias. Contando con la credencial, el afiliado puede llevar adelante cualquier gestión sin necesidad de portar otro documento.

Por su tamaño, es común que la credencial pueda perderse u olvidarse. Entonces Pami explicó las instrucciones detalladas para recuperar el documento. A través de simples pasos, la credencial puede volver a ser gestionada.

>>Leer más: La lista de farmacias que trabajan con Pami

Cómo recuperar una credencial perdida de Pami

Contar con una credencial es fundamental para la atención del afiliado en centros de salud y farmacias. El primer punto a tener en cuenta es que las credenciales vigentes de Pami son varias y en cualquier formato en que se presenten son igualmente válidas. En ese marco, las credenciales físicas ya no se encuentran en distribución, pero contar con una digital es una interesante opción que evita pérdidas.

Para conseguir otra credencial, el primer paso es descargar la aplicación de Pami en el celular. Esta se puede encontrar en las tiendas de cada sistema operativo, tanto en Android como en Apple.

Una vez abierta la aplicación es preciso ingresar al perfil del afiliado confiando los datos de usuario y clave. Entre todas las funciones de la aplicación, sobre la parte inferior de la pantalla se muestra la opción para acceder a la credencial digital. Esta se encuentra siempre activa y se puede consultar en cualquier momento. El afiliado puede realizar cualquier trámite con esta credencial simplemente llevando su teléfono celular al momento de la gestión.

Sin embargo, si el afiliado prefiere no utilizar el celular para realizar sus trámites y opta por mantener un documento físico, se puede descargar una credencial provisoria con QR. Este tipo de credencial se puede descargar desde la página web oficial de Pami. En esta figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse. Al momento de la gestión necesaria (desde atención médica a farmacéutica) se debe presentar ese papel en el que debe ser siempre visible el código QR.

>>Leer más: Cómo consultar el listado de medicamentos reconocido por Pami

Cuáles son las credenciales de Pami vigentes este 2026

Son varios los documentos que el afiliado puede presentar con el objetivo de obtener cualquier atención y prestación por parte de Pami. A lo largo de 2026 las credenciales vigentes son:

  • Credencial digital

Este documento se encuentra disponible desde la aplicación Pami. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

  • Credencial plástica

Esta credencial ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por Pami. Sin embargo, aquellos afiliados que ya cuenten con ella, podrán utilizarla con total validez.

  • Credencial provisoria con QR

Este tipo de documento se puede descargar desde la página web oficial de Pami. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse. Se puede descargar en: “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

  • Credencial provisoria con ticket

Esta credencial se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de Pami, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

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