El padre del playero asesinado: "Las autoridades son responsables de la muerte de mi hijo"

El hombre aprovechó la entrevista para pedirle a la población que si alguien conoce a la persona que disparó contra su hijo "se comunique con la Fiscalía" y prefirió no dar mayores precisiones sobre cómo continúa la causa para no entorpecerla.

También fue consultado sobre los refuerzos con fuerzas federales anunciados por el gobierno nacional en el marco de la ola de violencia narco que afecta a Rosario y que en la última semana se cobró la vida de dos taxistas, un chofer de la línea de trolebuses K y además la de su hijo: "Para mí, son una cosa más. Si vas a hacer algo, ¿para qué lo decís públicamente? Hacelo y ya. Si quieren atrapar a un ladrón no le van a avisar a la casa que lo vas a ir a buscar", dijo con enojo y resaltó: "Siempre agarran perejiles, generalmente no son los que cometieron el hecho. No hubo tiroteos con ningún narco, no hirieron a ningún policía. No hicieron nada y después salen por televisión a alardear".

"Acá tienen que hacer como en Ecuador, pateando puertas, yendo casa por casa, deteniendo gente y, si son inocentes, largarlos. Pero esto no sirve de nada", dijo Bussanich. Consideró: "Ellos son los culpables de que pase esto. Patricia Bullrich y el gobernador (Maximiliano Pullaro) son los responsables porque no están haciendo nada".

En otro tramo de la entrevista, Bussanich dijo que "ninguna autoridad" se había comunicado con él y que había intentado contactarse con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero que no lo logró. "Quiero hablar porque están haciendo las cosas mal. Si vos querés hacer la de (Nayib, presidente de El Salvador) Bukele, hacela bien. Porque estos asesinatos comenzaron cuando ellos (el gobierno provincial) mostraron las imágenes de los presos en las cárceles. Este es el vuelto de ellos (los presos de alto perfil detenidos en las cárceles santafesinas), sin duda. ¿Y quiénes lo pagaron? El chofer del colectivo, mi hijo, los taxistas".

"Antes la ligaba algún inocente pero era una guerra entre ellos (las bandas narco). ¿Por qué? Porque hicieron lo de la foto al estilo Bukele. Antes de hacer eso tienen que pensar, no improvisar", señaló Germán.