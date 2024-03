Ante protesta de allegados de presos, el gobierno provincial replica: "Cada vez la van a pasar peor"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Cococcioni (@pablocococcioni)

Tras la manifestación de este martes en Gobernación, el gobierno provincial respondió con un texto en el que advierten sobre más represalias en caso de la continuidad de la violencia. Las imágenes que acompañan la publicación muestran a presos esposados con el torso desnudo, sentados, con la cabeza reclinada hacia adelante. Y tienen incorporada como música de fondo un tema de la banda sueca de death metal Arch Enemy, con el pesado e indudable propósito enunciativo de sugerir ideas de rigor.

"Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor", escribió Cococcioni.

En su posteo, el funcionario provincial adjunta esas fotos de requisas en la cárcel de Piñero que tienen una analogía que parece nada casual con imágenes muy divulgadas: remedan a las formaciones de las cárceles de El Salvador donde el presidente Nayib Bukele impulsó un encarcelamiento masivo como respuesta a la alta criminalidad de ese país, que generó una adhesión muy fuerte en el país centroamericano y a la vez críticas internacionales por situaciones arbitrarias que produjo la decisión de encierros de miles de personas.

piñero3.jpg

El cambio de la gestión política de las prisiones desencadenó, para el gobierno provincial, las réplicas inmediatas que incluyeron amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, balaceras a objetivos diversos y mensajes con afán intimidante. A menos de 48 horas de haber asumido, Pullaro anunció el traslado de algunos reclusos de la cárcel de Piñero a pabellones en los que estarán alojados bajo un control estricto. Se trata de los considerados "presos de alto perfil", referentes de bandas criminales y tiratiros que aún en prisión continuaron delinquiendo mediante la comunicación con el exterior, principalmente a través del uso de celulares.

Eso generó la aludida secuencia de ataques que el gobierno considera una inequívoca réplica de hechos violentos. Y los planteos del gobierno reiterados, que culminan con el de este martes, sobre la decisión de afrontar estos ataques con respuestas cada vez más rigurosas.

El posteo de Cococcioni desató una correntada de réplicas en redes sociales con mucha disparidad. A dos horas de publicado el posteo, había generado casi 900 comentarios. Entre muchos exabruptos y expresiones de contenido agresivo, no pocas respuestas eran de matices críticos y planteadas respetuosamente. "No hacía falta copiar la estética de Bukele", dice la usuaria Lauranoepérez. "La idea es que trabajen, estudien y puedan convertirse en hombres de bien", escribe marclabot. " Qué facil es hacer estas publicaciones sr ministro y qué poca empatía tiene hacia sus empleados y familias. Recuerde que estas publicaciones solamente incentivan a una guerra con los narcos que hace tiempo los perjudicados son los empleados del servicio penitenciario. No todos tienen la posibilidad de vivir escoltados con policías y seguridad. Trabaje y construya el profesionalismo con bajo perfil y capacite a sus fuerzas y a la gente que los rodea", dice tomaslorefice.

También hay comentarios que validan estas acciones. "Felicitaciones gobernador y equipo", dice lorenateves. "Ojalá sea así para todas las cárceles de la provincia...xq con celulares siguen extorsionando", dice pabloacevedo199. "Continuá que te apoyamos", dice ana.yoba.

Más allá de los muros

Las medidas que tomó el gobierno de Pullaro respecto de los presos de alto perfil se enmarcaron en una serie de ataques a tiros en los que se dejaban mensajes amenazantes contra la familia del gobernador o el propio ministro de Seguridad, en algunos casos con reclamos penitenciarios. Los hechos incluyeron balaceras y ataques contra colectivos del transporte urbano en una escalada de violencia desarrollada el 12 de diciembre pasado y el 22 de enero de este año.

En ese contexto violento, la detención de cinco policías días atrás agregó más confusión cuando tres de ellos fueron acusados de haberle plantado a un joven vinculado a una banda narco de la zona oeste tres armas de fuego que habían sido utilizadas en esos ataques. Todavía es materia de investigación cómo llegaron esas armas a las manos de los efectivos policiales que, en principio, pretendieron inculpar por las balaceras a una gavilla de Parque Oeste. Como sea, la participación de policías en ataques contra el propio gobierno santafesino es un ingrediente que complica más la situación y sugiere que los problemas van más allá de las rejas y muros del Servicio Penitenciario.