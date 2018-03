El joven que murió tras estar detenido tenía golpes en la cabeza 

La abuela del joven Sergio Giglio, el muchacho de 22 años que murió el pasado sábado en el Hospital Eva Perón tras estar detenido en la subcomisaría 21ª, expersó sus sospecha sobre la responsabilidad de la policía en el caso. Entretanto, afirmó que espera los resultados de la autopsia y reveló que el joven "sólo tenía golpes en la cabeza".

"La información que tenemos no nos cierra; supuestamente lo encontraron tirado detrás del Carrefour; luego lo trasladan al hospital, lo regresan a la comisaría y de ahí vuelve al hospital, inconsciente, prácticamente sin vida", contó al progarma "Trascendental", de La Ocho, Urbana Ramírez, para agregar que su nieto "tenía la cabeza destriuda", pero aún no sabe "qué le paso ni cómo fue" que el muchacho de 22 años terminó muerto en circunstancias que aún la Justicia investiga.

El alerta lo dio el pasado martes un llamado al 911 que dio cuenta sobre la presencia de un joven que yacía malherido a la vera de Circunvalación, a metros del ingreso al supermercado Carrefour. A partir de allí, el muchacho fue trasladado al hospital de Baigorria, donde le realizaron curaciones. Sin embargo, quedó detenido en la subcomisaría 21ª, ante la sospecha de haber tenido participación en un robo cometido en la zona donde había sido encontrado y el hecho de negarse a brindar su identidad.

Embed "Mi nieto tenía golpes en la cabeza, la policía no dió explicaciones de nada. La autopsia está en curso en el Instituto Médico Legal" dijo Urbana Ramírez, abuela de Sergio Giglio, en Trascendental @laochoam830 — La Ocho am830 (@laochoam830) 27 de marzo de 2018





"El estaba trabajando, pero se lo acusa de un robo que hubo a las 10 de la mañana con denuncias de por medio, entonces el patrón lo bajó de la camioneta y de ahí lo detuvieron", señaló Ramírez al referirse a la versión policial y de la Fiscalía, mientras espera el resultado de la autopsia.

En ese sentido, Ramírez señaló: "Me quedan dudas, porque la policía lo detuvo, lo llevó al hospital y después lo volvió a trasladar a la comisaría. Tengo la sospecha de que fue la policía", y agregó: "No tiene otro golpe que no sea en la cabeza; no hay ningún órgano dañado, nada".

subcom21.jpg Bajo la lupa. La subcomisaría 21ª del barrio 7 de Septiembre.

Lo cierto es que una vez dentro del penal el muchacho fue identificado como Sergio Giglio, de 22 años, quien sufrió una descompensación en el calabozo donde lo alojaron, por lo que debió ser trasladado de urgencia en una ambulancia del Sies nuevamente al Policlínico Eva Perón donde "sufrió un paro cardiorrespiratorio y quedó internado en terapia intensiva con respiración asistida" hasta la madrugada del sábado, cuando se comunicó su fallecimiento.

En tanto, el fiscal de Flagrancia Rodrugo Urruticoechea, que tomó el caso en primera instancia, le dio aviso a Adrián Spelta, de Homicidios Dolosos y a su par de Violencia Institucional Karina Bartocci para investigar el caso, ya que la descompensación se produjo en la sede policial ubicada en Gauna al 7900, del barrio 7 de Septiembre, donde había sido trasladado por la PAT bajo las órdenes del fiscal Urruticoechea.

Esta tarde estarán los resultados forenses del cuerpo del joven, lo cuales podrían arrojar indicios acerca de los motivos que derivaron en su fallecimiento.