El fiscal Malaponte admite que "es razonable pensar" en la hipótesis del narcotráfico

El fiscal Florentino Malaponte, quien investiga el triple homicidio ocurrido ayer en Granadero Baigorria, afirmó que "es razonable pensar" que una de las hipótesis del hecho esté centrada en un ajuste de cuentas por narcotráfico, pero aclaró: "Igualmente, no nos adelantaremos a jugarnos por algo en particular, pero lo cierto es que estos son los datos que tenemos".

Malaponte brindó declaraciones esta mañana sobre el caso que conmovió a la región. En ese sentido, no descartó que el hecho tenga al tráfico de drogas como telón de fondo en base a los antecedentes que tenían las tres víctimas.









"Los tres muertos tenían condenas. Uno de ellos tenía incluso una orden captura por una condena de diez años dictada hace un año", sostuvo el fiscal.





Malaponte reconoció que la hipótesis del narcotráfico "es razonable".



Malaponte profundizó algunos detalles que ya se manejaban ayer. "No hubo enfrentamiento. Las personas fallecidas no tienen señales de haberse defendido. Por lo menos, los peritos no me han manifestado nada al respecto".

En cuento a la mecánica del triple homicidios, el fiscal sostuvo: "Estas personas estaban estacionando en el lugar y los estaban esperando. Fue algo que estaba organizado. Y fueron más de uno los disparadores".









En cuanto a las hipótesis que rodean al hecho, Malaponte fue cauto. "No vamos anticipar conclusiones en este momento. Tenemos la mecánica del hecho. Iniciamos la investigación para ver los motivos de lo que ocurrió. Por ahora, las evidencias que tenemos se limitan a la mecánica del hecho en el lugar".

La matanza se produjo ayer en horas de la tarde.



También ratificó que los sicarios utilizaron armas de guerra calibre 9 milímetros. "Se secuestraron 27 ó 28 vainas. Además, se investiga un auto que estaba en el lugar y que tenía una patente que no le correspondía. La información que escuchamos es que hubo un Volkswagen Bora involucrado. Estamos averiguando si hay cámaras en el lugar".

En otro orden, el representante del Ministerio Público de la Acusación confirmó que en lo que de su turno, que comenzó el jueves pasado y termina pasado mañana, se produjo ocho asesinatos en el ámbito de la Unidad Regional II.