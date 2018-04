No descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del triple crimen de Granadero Baigorria. Ariel González Zeballos, quien fuera abogado defensor de Ezequiel "Parásito" Fernández, una de las víctimas, dijo que "es apresurado hacer afirmaciones, pero lo concreto es que existía una clara intención de que nadie saliera con vida de ese auto".





"Hipótesis puede ser cualquiera. No puedo aventurar una línea porque sería irresponsable de mi parte decirlo. Sí había, por la cantidad de disparos que se hicieron, una clara intención de matar", afirmó.





González Zeballos representó a Ezequiel y a su hermano José en una causa por secuestro en la que ambos recibieron falta de mérito y hoy asesora a la familia Fernández.

En declaraciones al programa "Zysman 830", el abogado fue consultado sobre probables hipótesis para explicar el triple homicidio que conmovió ayer a la región.





"Podríamos hablar de una emboscada, de un pase de factura o una devolución. Las hipótesis pueden ser muchas. Pero es demasiado apresurado dar una opinión. En concreto no tengo nada", sostuvo.

González Zeballos remarcó que lo que surge de las características del hecho "es que se buscó asegurarse la muerte de las tres personas que estaban dentro del vehículo. Por la cantidad de disparos que hubo, evidentemente estaba la intención de matarlos. Pudo ser por encargo o algún vuelto".

"Ezequiel estuvo preso el año pasado junto con su hermano en una causa de la Justicia Federal por secuestro. Yo ejercí la codefensa junto al doctor José Alcácer. Pero rápidamente se los desvinculó de la causa y el juez Carlos Vera Barros dictó falta de mérito", mencionó a modo de raconto de los últimos antecedentes de su cliente.





Al ser consultado sobre si "Parásito" Fernández tenía alguna vinculación con el clan de la familia Cantero, González Zeballos respondió: "Eso no lo puedo asegurar. Yo defendí a Ezequiel en una causa por homicidio hasta el año 2015. En 2016 el se profugó y a partir de ese momento no tuve más contacto con él. No supe nada él hasta que se comunicó conmigo por la causa del secuestro por el cual habían detenido a su hermano".

"Ayer hablé con par de integrantes de la familia. estaban sorprendidos, dolidos, y no habían tenido ningún tipo de aviso, ni tenían en su imaginario algo así ocurriría", remarcó el abogado.