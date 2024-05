El crimen de un pibe a golpes y una puñalada en el 7 de Septiembre sigue sumando imputados

“Licha” Gómez fue asesinado la noche del pasado 22 de enero en Schweitzer al 8000, en el extremo oeste rosarino. Según la reconstrucción de los investigadores, alrededor de las 20 de ese día el pibe de 20 años estaba tomando una gaseosa con amigos cuando pasó una joven vecina del barrio, Valentina C., con quien tuvo un entredicho. Minutos más tarde la chica de 20 años volvió acompañada por su mamá, sus hermanos Axel y Misael, además de Brian F.

Licha fue trasladado al Policlínico San Martín donde ingresó sobre las 21 sin signos vitales y 15 minutos más tarde confirmaron su fallecimiento. La noticia motivó a un grupo de allegados a ir a vengar la muerte del pibe, que era investigado como miembro de la llamada “banda de Los Menores”. Esa noche fueron hasta un predio de Sarratea y Schweitzer donde vivían los acusados y otros familiares y balearon tres casas a las que quisieron incendiar. La acción policial impidió una masacre y el incidente terminó con 17 detenidos que luego recuperaron la libertad.

En ese marco dos días después del hecho fueron imputados Valentina C., su madre Natalí V., de 37 años, y su hermano Axel C., de 19. Para entonces ya estaba a disposición de la Justicia de Menores Misael C. A ellos se sumó Brian F. al ser imputado este lunes como coautor de un homicidio agravado por la participación de un menor de edad.

En enero pasado, cuando se imputó a los otros acusados, surgió como posible móvil una vieja historia entre Licha y Misael. Según se indicó en aquella audiencia imputativa ambos habían estado implicados en el robo de una moto, en septiembre de 2023. Y cuando por esa razón fue detenido Gómez éste habría incriminado al adolescente, sindicado como quien le aplicó la mortal puñalada a Gómez con un cuchillo tipo tramontina.

También circulaba por esos días una versión barrial que indicaba que Gómez le había arrebatado a Valentina un dinero que llevaba para pagar una compra en un negocio de cotillón del barrio, ya que estaba por festejar el cumpleaños de su hijo. Según ese relato ese habría sido el disparador de la posterior discusión mortal.