Imputaron a integrantes de una familia por el homicidio de un joven en el "7 de Septiembre"

En una audiencia realizada en la tarde del jueves la jueza Silvana Lamas González imputó a una madre y a dos de sus hijos del delito de homicidio simple en calidad de coautores por la muerte de Lisandro González, ocurrido el lunes pasado alrededor de las 20.30 en una pelea callejera en González del Solar y Albert Schweitzer, en barrio 7 de Septiembre. A lo largo de la audiencia tanto el fiscal Matías Edery como la defensora oficial Martina Guirado ahondaron sobre la escena en la que los tres implicados, junto a otro integrante de la familia, Misael C. -a disposición del juzgado de menores- atacaron a Lisandro González. Según el fiscal Edery tanto González como Misael C. se conocían y mantenían una vieja bronca barrial, lo que podría haber sido el origen de la pelea. Durante toda la audiencia se mencionó puntualmente la mentada banda de los “menores”, que aún mantiene aterrorizados a los vecinos del barrio “7 de Septiembre”.

El fiscal Edery detalló la escena y destacó que “Victorina C, de 20 años, llegó a la esquina de González del Solar y Schweitzer y mantuvo una discusión con Gómez y algunos amigos que estaban con él tomando gaseosas, luego se retiró y volvió minutos después con su hermano Axel. C (19) y su madre Natali V. (35) e increparon a Gómez gritándole «vos batís a la cana» para rodearlo y golpearlo con piedras y golpes de puños hasta que, aparentemente, Misael C. extrajo un cuchillo tramontina y apuñaló a la víctima en un costado para luego huir todos a la casa familiar de Sarratea y Schweitzer.