Schwank Tennis & Pádel y Global Pádel clasificaron a la gran final de la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe de Pádel ya tiene a los dos representantes de la región para la gran final provincial

La Copa Santa Fe de Pádel ya tiene a los dos representantes de la región para la gran final provincial. Con la participación de equipos de distintos puntos de la zona, los clasificados fueron el complejo Schwank Tennis & Pádel , del departamento San Lorenzo, y Global Pádel , del departamento Rosario.

Ambos equipos lograron superar las distintas instancias de la competencia y se ganaron el derecho de disputar la definición del certamen , que se realizará el próximo 13 de julio en la ciudad de Santa Fe.

De esta manera, Schwank y Global Pádel buscarán quedarse con el título de la primera edición de la Copa Santa Fe , una competencia que reunió a cientos de jugadores y que continúa consolidando el crecimiento del pádel federado en toda la provincia.

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Circuito Argentino de Primera Profesional Femenina

El pasado fin de semana se disputó la sexta etapa del Circuito Argentino de Jugadoras de Primera Profesional. El certamen reunió a 33 parejas en las instalaciones de Global Padel Center, club encargado de la organización del evento.

La competencia comenzó el jueves con la participación de siete jugadoras locales y culminó el domingo con una destacada final que coronó a las mejores parejas del torneo.

El Circuito Argentino de Primera Profesional Femenina comenzó en marzo y desarrolla sus etapas con una frecuencia quincenal en distintos puntos del país. Además, dentro de su calendario 2026, tiene prevista una fecha internacional en la ciudad de Montevideo, ampliando así su alcance y consolidando su crecimiento en la región.