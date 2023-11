Dos taxistas fueron asaltados en una noche y los choferes apuntan contra una parejita

Según trascendió de la denuncia, la pareja pidió ser llevada hasta San Martín y Platón, en la zona sur. Al llegar a ese lugar, jóvenes amenazaron al chofer con un arma de fuego y le sustrajeron la recaudación, el teléfono celular y las llaves del auto.

El chofer salió ileso, pero quedó en medio de una crisis emocional porque “hacía poco que se había incorporado a esta actividad”, señaló Yanotti. El segundo hecho sucedió ya en la madrugada de hoy en Rivarola y Manuel González, en la zona sudoeste de la ciudad. En este caso fueron tres falsos pasajeros que bajo amenaza de muerte le quitaron al chofer la billetera y el celular.

taxista.jpg Un asalto se produjo en zona sur y otro en zona oeste. Foto: La Capital/S. Salinas.

En diálogo con La Capital y al comentar los asaltos, Yanotti no ocultó su preocupación y hasta se permitió el tono de la ironía. “Uno de los hechos es insólito (por el de San Martín y Platón). Hay una pareja que parecen Bonnie & Clyde, los persiguen, pero no los pueden detener. Los comentarios que recibo de los referentes del sector es que son las mismas personas que cometieron distintos hechos”.

“Tenemos testimonios que coinciden en que se trataría de la misma parejita. Siempre tienen el mismo proceder. Las descripciones que mencionan los compañeros también coinciden. Se suben al taxi en el centro y piden ser llevados a la zona sur, y ahí comenten los asaltos. En el medio te dicen que vienen de trabajar. En la época de la Fiesta de Colectividades se hicieron un festín”.

“Hemos sumado los testimonios a la policía y no se por qué no logran hacer allanamientos para detenerlos. En el sector taxista intercambiamos información y recolectamos testimonios similares”, afirmó.

taxistas.jpg Horacio Yanotti, el líder del Sindicato de Peones de Taxis. Foto: La Capital / Archivo.

El líder del sindicato de choferes admitió que en base a las averiguaciones extraoficiales “en la calle” obtuvieron una foto de la pareja supuesta autora de los asaltos, pero que por tratarse de sospechas y al no tener pruebas firmes, prefieren no difundir públicamente. “Pero toda esa información se la hemos acercado a las autoridades a modo de colaboración, pero parce que no es suficiente todavía como para ordenar allanamientos. Hace seis meses que estamos con este tema de la parejita. Tenemos una foto rastreada por Facebook por los propios taxistas que muchas hacen inteligencia”, agregó.

Yannotti no se arriesgó a brindar un número exacto de asaltos a taxistas en los últimos tiempos, porque “muchos hechos no son denunciados”, pero arriesgó que en base al testimonios de colegas y referentes del sector el promedio sería “de cuatro asaltos por noche. Creemos que la mitad de los robos no son denunciados”.

Sin dinero en efectivo en los taxis

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis está convencido de que esta oportunidad es buena para renovar el reclamo para que suspendan el pago con dinero en efectivo en horario nocturno. “El pago con tarjeta ya existe, pero tendremos que pedir al Concejo Municipal que sea obligatorio, por lo menos en el servicio nocturno, que no haya dinero en el taxi. El problema es que hay que invertir en tecnología. Los trabajadores y los dueños de taxis tendrán que tener una cuenta bancaria”.

“Es una cosa que si hay buena voluntad, se puede lograr. Así como hace 25 años se pudo hacer con el colectivo, por qué no en los taxis. Hace quince años que hay una ordenanza que obliga a poner tabique divisorio en los taxis y no se cumplió. De las cuatro mil unidades, solo 50 lo tienen. El argumento para no poner la separación es que los autos que se utilizan en Rosario son muy chicos para poner una mampara”, añadió.

Yannotti contó que el año pasado le pidió al intendente que implemente un sistema de cámaras, que es más económico. Y tampoco nos hicieron caso. La policía no da abasto. Entonces nos tenemos que cuidar nosotros, y el sector tiene que aportar en esto. Vamos a pedir formalmente al Concejo que dicte una ordenanza para establecer que a partir de determinada hora no se use el pago en efectivo”.

“Para nosotros cualquier medio sería beneficiosos, ya sea tarjeta de débito, crédito o tarjeta Sube, es decir cualquier medio que implique el no uso de dinero en efectivo”, subrayó.