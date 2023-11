Atacaron a piedrazos al titular de la asociación de dueños de taxis Mario Cesca en un intento de robo

Mario Cesca, titular de de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), vivió un momento de tensión este martes al ser sorprendido por delincuentes que apedrearon su vehículo con la intención de asaltarlo. El taxista conservó la calma y no detuvo la marcha, algo que pudo dejarlo a merced de los ladrones. La policía logró detener a uno de los sospechosos de haber arrojado las piedras.

"El auto recibió dos o tres impactos de lleno y sufrió graves abollones. Yo seguí para adelante, no paré porque me iban a asaltar. A varios metros del lugar me comuniqué con el 911 y denuncié lo ocurrido”, añadió.