Preocupante aumento del número de robos a taxistas: ya hay un caso por día

Los datos surgen del registro que hacen las empresas de despachos de viaje del accionamiento de botones de pánico en los que interviene el 911 cuando asaltan a un taxista. "No coincide con los números que nos pasa la policía, porque si después el taxista no denuncia, no queda como estadística. Por eso calculamos que son muchísimos más, porque hay gente que directamente no avisa que los robaron. No quieren perder cinco o seis horas en una comisaría para que les tomen la denuncia", se quejó.

Modalidad

El modus operandi es siempre el mismo. Los ladrones toman viaje en la calle, haciéndose pasar por pasajeros, le indican una dirección, y cuando llegan encañonan al conductor con un arma o lo amenazan con un cuchillo. Le quitan la recaudación y el teléfono celular, y a veces le piden las llaves del auto que luego descartan para asegurarse de que el taxista no pueda seguirlos.

En algunos casos, se repiten hasta los mismos delincuentes. Díaz contó que hay una pareja que se hace llevar a Las Flores y ya cometió al menos dos delitos iguales contra choferes: "Pasamos hasta las fotos y nadie actúa ni hace nada. No interviene ni un fiscal de oficio. Lo venimos denunciando en el grupo de la policía y sigue todo igual", subrayó.

Respecto a la posibilidad de sacar el efectivo de los coches para morigerar los robos, Díaz dijo que "uno siempre tiene plata encima para la estación de servicio, el café, comer algo, para la gomería si te pasa alguna eventualidad. Y además también les interesa robarte el celular porque lo venden. No pasa por ahí. Pasa por un mayor control y que haya más patrulleros, más policía y que sean más efectivos los controles", argumentó.

Si bien el referente sostuvo que el trabajo con la aplicación Movi Taxi y el sistema de radio, que también tiene pasajeros registrados con sus direcciones, les da seguridad para trabajar, el problema sigue siendo con los viajes que se toman en la calle."Cuando empieza a caer el trabajo, y no hay tanto movimiento en la noche, más ahora que tenemos el problema de las aplicaciones ilegales, uno se arriesga y puede llevar a cualquiera arriba del auto", cerró.