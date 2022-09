Dos personas llevaron un taxi a una cortada de zona sur y lo prendieron fuego

Dos personas incendiaron un taxi y se fugaron del lugar generando conmoción en la zona sur. Todo sucedió de manera rápida y no se sabe el motivo por el cual estos individuos quemaron el vehículo estacionado, que no pertenecería a ningún vecino de la zona. Se especula que fue llevado a la zona e incendiado de manera intencional, de acuerdo a la información que trascendió en el lugar.

Los vecinos llamaron inmediatamente a los bomberos voluntarios, que llegaron rápidamente y lograron apagar el rodado antes de que explotara el tanque de gas.

En esa cortada no hay parada de taxis, y tampoco ningún vecino es propietario de un vehículo de alquiler. Es por eso que llamó aún más la atención por lo sucedido. Además, el rodado fue manejado hasta ese lugar por quienes lo prendieron fuego.

El peón del taxi contó a El Tres: "Dejé el auto esta tarde en Gaboto y Presidente Roca. Y ahora me entero de que me quedé sin trabajo por esta situación. No sé lo que habrá pasado".

La hipótesis es que pudo ser robado, aunque esto es una investigación que está llevando a cabo las autoridades policiales.