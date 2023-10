Diez años por un homicidio ocurrido en 2020 en el barrio Moderno

Si bien algunos vecinos de la tira 7 del barrio Moderno prefirieron no hablar en ese momento, otros creían saber por qué murió Pavón, un joven soldador que trabajó en una empresa aceitera de la localidad de Timbúes, en el cordón industrial norte de Rosario. El muchacho tenía dos hijos y estaba distanciado de su primer pareja. Gente que lo conocía indicó que cada tanto Pavón solía frecuentar la zona de Biedma y Rouillón, donde desde hace años los vecinos cuentan de un lugar en el que se acopian y venden estupefacientes.

Los mismos vecinos del Fonavi, que no dieron sus nombres por seguridad, cuentan que en el barrio hay dos bandas de narcomenudeo y delivery de estupefacientes. Se refieren a un tal Seba B. y a otro apodado Colorado. "Ellos tienen soldaditos que se creen que son los que mandan y siempre te prepotean. Algunos andan con armas, otros no", dijo un chico que parecía conocer cada pasillo. Este pibe se peleó el jueves con uno que trabaja para el Colorado, un tal Marcos que vive ahí, en la tira 7. Dicen que por esa pelea le llegó el vuelto del sábado. "Parece que el pibe que murió le pegó a Marcos para que tenga", contó un vecino. Carlos Saúl Pavón no tenía antecedentes penales y hace varios años que su familia vive a pocas cuadras de donde lo mataron.