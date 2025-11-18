¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

El número 1 del mundo se bajó de las instancias finales de la competición de equipos más importante del tenis que se disputarán en Italia

España pierde a su mejor raqueta para las finales de la Copa Davis

Carlos Alcaraz no formará parte de la delegación española en la definición de la Copa Davis 2025 que arrancará este martes en Bologna, Italia. El murciano anunció en sus redes sociales que arrastra una lesión sufrida la semana pasada mientras disputaba las ATP Finals y no podrá representar a su país en el torneo.

El ganador de 6 Grand Slams jugó este domingo la final del "Torneo de Maestros" frente a Jannik Sinner. El italiano se quedó con el título luego de vencer al español por 7/6 y 7/5, en un encuentro donde "Charly" recibió asistencia médica en varias ocasiones por dolores en su pierna derecha.

Luego de su finalizar su participación en el último certamen en individuales del año, el número 1 del mundo se sometió a estudios una vez que llegó a la ciudad italiana y los médicos le detectaron un edema en el isquiotibial de la pierna derecha que le dificulta estar en condiciones .

A la ausencia confirmada de Sinner, el segundo mejor tenista del ranking ATP, se le suma Alcaraz, quien anunció su baja en redes sociales: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir".

El equipo capitaneado por David Ferrer no contará con su mejor raqueta jugar ante República Checa. Como alternativas para reemplazarlo, tendrá a disposición a Pablo Carreño Busta (89º ATP) y Jaume Munar (36º ATP).

Por otro lado, el tenista nacido en El Palmar expresó su tristeza por no poder representar a su país: "Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…"

Cuando juega Argentina frente a Alemania por Copa Davis

Este jueves 20 de noviembre desde las 13 (hora Argentina), el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Alemania en el marco de los cuartos de final de la Copa Davis. La serie se disputará en el SuperTennis Arena en Bologna, Italia.

La delegación nacional estará conformada por Francisco Cerúndolo (21º ATP y mejor latinoamericano ubicado del ranking), Tomás Etcheverry (60º ATP) y Francisco Comesaña (61º ATP) como singlistas, mientras que Horacio Zeballos y Andrés Molteni serán la pareja de dobles.

Por el otro lado, los alemanes contarán con la figura de Alexander Zverev (3º del mundo y el mejor rankeado del torneo), Jan-Lennard Struff (100º ATP), Yannick Hanfmann (103º ATP) como alternativas para los singles y la dupla Kevin Krawietz-Tim Puetz para el dobles.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de España y República Checa en las semifinales. El equipo argentino buscará repetir la hazaña que logró en 2016 cuando se consagró campeón de la Copa Davis, siendo su único título en la competencia.