¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

El número 1 del mundo se bajó de las instancias finales de la competición de equipos más importante del tenis que se disputarán en Italia

18 de noviembre 2025 · 10:46hs
España pierde a su mejor raqueta para las finales de la Copa Davis

España pierde a su mejor raqueta para las finales de la Copa Davis

Carlos Alcaraz no formará parte de la delegación española en la definición de la Copa Davis 2025 que arrancará este martes en Bologna, Italia. El murciano anunció en sus redes sociales que arrastra una lesión sufrida la semana pasada mientras disputaba las ATP Finals y no podrá representar a su país en el torneo.

El ganador de 6 Grand Slams jugó este domingo la final del "Torneo de Maestros" frente a Jannik Sinner. El italiano se quedó con el título luego de vencer al español por 7/6 y 7/5, en un encuentro donde "Charly" recibió asistencia médica en varias ocasiones por dolores en su pierna derecha.

Luego de su finalizar su participación en el último certamen en individuales del año, el número 1 del mundo se sometió a estudios una vez que llegó a la ciudad italiana y los médicos le detectaron un edema en el isquiotibial de la pierna derecha que le dificulta estar en condiciones.

>> Leer más: Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

A la ausencia confirmada de Sinner, el segundo mejor tenista del ranking ATP, se le suma Alcaraz, quien anunció su baja en redes sociales: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir".

El equipo capitaneado por David Ferrer no contará con su mejor raqueta jugar ante República Checa. Como alternativas para reemplazarlo, tendrá a disposición a Pablo Carreño Busta (89º ATP) y Jaume Munar (36º ATP).

Por otro lado, el tenista nacido en El Palmar expresó su tristeza por no poder representar a su país: "Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…"

Cuando juega Argentina frente a Alemania por Copa Davis

Este jueves 20 de noviembre desde las 13 (hora Argentina), el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Alemania en el marco de los cuartos de final de la Copa Davis. La serie se disputará en el SuperTennis Arena en Bologna, Italia.

La delegación nacional estará conformada por Francisco Cerúndolo (21º ATP y mejor latinoamericano ubicado del ranking), Tomás Etcheverry (60º ATP) y Francisco Comesaña (61º ATP) como singlistas, mientras que Horacio Zeballos y Andrés Molteni serán la pareja de dobles.

Por el otro lado, los alemanes contarán con la figura de Alexander Zverev (3º del mundo y el mejor rankeado del torneo), Jan-Lennard Struff (100º ATP), Yannick Hanfmann (103º ATP) como alternativas para los singles y la dupla Kevin Krawietz-Tim Puetz para el dobles.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de España y República Checa en las semifinales. El equipo argentino buscará repetir la hazaña que logró en 2016 cuando se consagró campeón de la Copa Davis, siendo su único título en la competencia.

Lucas Bernardi dijo que “siempre” está a disposición de Newells. La nueva comisión decidirá su futuro.

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Ignacio Dogliani y la ovalada. El capitán desmenuzó un año increíble de Jockey, que coronó en una gran final ante Duendes, al que venció en los últimos minutos.

Ignacio Dogliani: "Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo"

Los dueños de la arena. Central se coronó en una gran final en Rosario ante River Plate. El fútbol playa es canalla.

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Roberto Sensini puede volver a Newells, ahora como director deportivo.

Elecciones en Newell's: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

¿Amantes? Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernandez y Viviana Canosa eran íntimos

Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: Me parece raro, triste y patético

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, confirmó que hay ocho personas demoradas por las tres balaceras del lunes a la tarde.
Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes
La Ciudad

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn
Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos
Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
