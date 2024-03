Denuncian que el club de fútbol infantil Valencia sufrió el octavo robo en lo que va de 2024

En la tarde del mismo jueves y el viernes por la mañana una persona joven ofrecía las pelotas y el pelotero en el que las guardan a cambio de una suma de dinero. El club fue trasladado desde Perón al 5700 a su dirección de Solís, y según una profesora de la institución “desde que nos mudamos no dejaron de robarnos. No tenemos ningún subsidio de nada lo hacemos todo a pulmón, es decir que si nos roban tenemos que hacer rifas, empanadas y lo que se nos ocurra para recaudar”.

En este último robo los delincuentes hicieron un boquete en una pared lateral y se movieron con total tranquilidad dentro del club. “No tenemos casero en el club. No tenemos dinero para pagarlo. En los robos anteriores también se llevaron pelotas y cosas del bufet. En este mes nos robaron tres veces los cables de luz y los chicos no pudieron jugar. Ahora se llevaron las pelotas. Vamos a hacer rifas y esas cosas. Pero es muy difícil el tema. En el club juegan unos 300 chicos y el club es fundamental para sacara aliso chicos de la calle”.