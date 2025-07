"Estamos desconcertados": la familia del niño asesinado en Tío Rolo espera avances en la causa

Baleados mientras jugaban

"El tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos". La descripción de Ramón es tan precisa como desgarradora. En ese sentido es que supone que el ataque "no fue para nada por error". El autor del crimen fue directo sobre los niños. Eran los únicos que estaban en el comedor cuya ventana da al patio delantero de la casa de Camino de los Quinteros al 2800, barrio Tío Rolo.

"Los chicos no estaban en la calle, estaban jugando en el comedor. Uno es consciente y no va a dejar a su hijo jugando en la calle", contó Ramón. Más allá de la certeza de que no se trató de un ataque por error, la familia no le encuentra explicación a lo ocurrido. "Somos gente laburante, no andamos en cosas raras, no tenemos problemas con nadie", aseguró Ramón.

>>Leer más: Dos nenes jugaban dentro de una casa y fueron baleados: uno murió y el otro está grave

El hombre y su hermano, padre de Juan Cruz, viven en dos casas del mismo terreno desde que ambos se separaron de sus parejas. Cuando ocurrió el ataque Thiago estaba allí desde el miércoles anterior y se iba a quedar hasta el domingo. "Pero con la familia está todo bien, ahora estamos todos juntos acompañándonos", aseguró Ramón para descartar también que exista un conflicto familiar.

En ese sentido el hombre cuestionó algunos detalles que trascendieron luego del crimen. Oficialmente, en base a la información brindada por la policía que trabajó en la escena del hecho, se comunicó que habían secuestrado "una caja fuerte" que tenía un millón y medio de pesos. "Era un maletín donde uno guarda su plata. Yo trabajo con gente, tengo gastos", contó Ramón, que dijo dedicarse a la construcción de galpones.

Recompensa

"La Justicia hasta ahora no tiene nada, no nos dieron una respuesta de nada, estamos como el primer día", aseguró Ramón tras más de una semana sin novedades sobre lo ocurrido. La investigación quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro del área de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional II.

>> Leer más: Cómo está el nene de 8 años que fue baleado en la zona sudoeste de Rosario

En ese marco la Fiscalía solicitó colaboración a la población para dar con personas que puedan aportar datos sobre el autor o los autores del ataque. El pedido comprende la recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información que sirva para identificar a los involucrados en el hecho.

La versión brindada por la Fiscalía hasta el momento indica que los autores del ataque ingresaron al patio interno de la vivienda de Camino de los Quinteros al 2800. Una vez allí dispararon hacia el interior de la casa, sobre la habitación en la que estaban Juan Cruz Osuna y su primo Thiago. En el lugar los peritos hallaron 7 vainas.