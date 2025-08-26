Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

El presunto tirador y el taxista que lo llevó fueron señalados como coautores del homicidio de Juan Cruz Osuna, baleado mientras jugaba con su primo en su casa

Dos hombres de 31 y 51 años quedaron bajo prisión preventiva este lunes por un crimen en el barrio Tío Rolo . La Fiscalía los identificó como coautores del homicidio de un nene baleado hace casi dos meses . En el mismo episodio resultó herido otro niño más chico, primo de la víctima fatal.

Los sospechosos dentro de la causa sobre la muerte de Juan Cruz Osuna habían sido detenidos a fines de julio por la Policía de Investigaciones (PDI). Fuentes oficiales precisaron que uno de los imputados es el taxista que llevó al presunto tirador hasta la casa donde acribillaron a los pequeños.

La fiscal Marisol Fabbro reiteró la primera hipótesis del caso durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal. De acuerdo a la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alexis G. fue hasta la vivienda y abrió fuego hacia el interior desde una ventana .

Después de casi dos meses de investigación, la funcionaria a cargo de la pesquisa determinó que el imputado de 31 años no llegó hasta la escena del crimen por sus propios medios . Esa madrugada, Sebastián M. se encargó de llevarlo hasta el camino de los Quinteros al 2800.

Entre la evidencia a disposición del juez Fernando Sosa, el MPA presentó el registro del GPS del taxi del conductor para reconstruir la secuencia previa al ataque perpetrado antes de las 2 de la mañana del domingo 6 de julio.

Fabbro consideró que el chofer de 51 años no fue un mero partícipe. En cambio, le atribuyó la coautoría de un homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de dos o más personas en la zona sudoeste de Rosario.

Osuna recibió al menos cuatro balazos en distintas partes del cuerpo mientras jugaba dentro de la vivienda. Su muerte se confirmó antes del amanecer en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Mientra tanto, su primo de 8 años fue internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela por heridas de menor gravedad y recibió el alta después de tres días.

Un ataque sin explicaciones

El padre del niño que sobrevivió no tenía ninguna pista sobre la causa del ataque y descartó un conflicto familiar en el terreno en el que también se ubica la casa de la familia de su sobrino. "Estamos desconcertados, no entendemos por qué pasó", le contó a La Capital una semana después del crimen.

Ramón recordó que "el tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos" a la madrugada. Así descartó la teoría de una balacera por "error" y se mostró convencido de que el agresor quería dispararle a los nenes, ya que no había otras personas a la vista en la ventana.

Unos días después de la denuncia, el MPA anunció una recompensa de 10 millones de pesos para esclarecer el caso. La PDI detuvo a los sospechosos el miércoles 30 de julio y la imputación se llevó a cabo después de cuatro semanas bajo arresto.