La Justicia ofrece 8 millones de pesos para quienes tengan datos sobre un homicidio en el parque Independencia

Fue en noviembre pasado cerca de la cancha de Newell's. A Leonardo Ferragut lo mataron a golpes, las cámaras no funcionaron y la policía no hizo las actas del hecho

A Leonardo Ferragut, de 51 años, lo golpearon entre unas siete u ocho personas la noche del 5 de noviembre pasado . Fue a cincuenta metros de la puerta de accesos a la cancha de Newell's Old Boys, a donde había ido a ver el partido contra Huracán. Llegó a jugar en la reserva y en la primera de la Lepra, y fue hincha toda su vida. A ocho meses de su homicidio, la Justicia determinó una recompensa de 8 millones de pesos para quien haya visto algo o que indique quiénes le pegaron en el piso y de manera salvaje.

La golpiza fue en un carrito que todavía está allí y que despacha bebidas alcohólicas a clientes habituales. Fue a las 21 de ese martes, a 50 metros de la cancha y en medio de lo que se supuso un operativo policial de seguridad deportiva. La policía llegó después de los golpes, pero los investigadores aún no pudieron encontrar testigos. Ahora, se ofrece una recompensa para lograr datos, pistas o indicios de un crimen casi público . Ferragut murió dos semanas después, mientras estaba internado en el Heca.

Cuando a Wanda, su exesposa, le avisaron que estaba en el Heca, ella sólo pensó en cuidarlo para que el hijo de la pareja, Jean, pudiera seguir compartiendo su vida con Leo. Pero no pudo ser.

Al morir Leo, la propia Wanda hizo la denuncia y pudo enterarse de una serie de irregularidades: " Ni los policías que estaban en la cancha ni los que lo recibieron a Leo en el Heca hicieron actas de procedimiento. Nosotros nos enteramos que estaba internado de casualidad. Parece que tampoco funcionaba la cámara de vigilancia que está en las inmediaciones del club". Los mismos familiares dieron datos de quiénes podrían haber sido los verdugos de Ferragut, pero según sostuvo Wanda "no citaron a nadie".

leonardo.jpg

El fiscal Patricio Saldutti, que llevó la causa adelante realizó varias entrevistas y registró cámaras públicas y privadas. Por medio del equipo interdisciplinario de la Dirección Provincial de Atención a Víctimas de Delitos, a la que asistió a Wanda, y junto a la abogada Camila Schwarzstein, coordinadora de la agencia estatal, iniciaron los trámites que desembocaron en el pedido de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, al Ministerio de Seguridad para que ponga en marcha el proceso de recompensas.

En tanto, a la familia le informaron que aún no estaba planteada la causa de muerte de Ferragut. No se determinó fehacientemente cuál fue el golpe o la suma de golpes que mataron a Leo. Wanda está conforme con la asistencia del grupo interdisciplinario : "Tuve un psicólogo tres meses. Esto me ayudó a contener a mi hijo".

Pese a que Ferragut jugó varios años en el club del parque, que lo mataron a menos de 50 metros del acceso a la cancha y que quienes lo mataron vestían prendas del club, a Wanda nunca la llamaron para darle el pésame y menos la citaron institucionalmente.

"Del club ni aparecieron", dijo, y destacó el apoyo de la Municipalidad: "Leo conocía a Javkin y de allí sí me hicieron un contacto con la Provincia. Recibí el apoyo del equipo interdisciplinario y luego al gestión para la recompensa".

La expareja de Ferragut tiene confianza de que con la recompensa alguien se acerque y dé datos sobre cómo fue el crimen del exjugador, a la vista de todos durante un partido.

Cómo funcionan las recompensas de la Justicia en Santa Fe

Quienes tengan información sobre crímenes, pueden llamar al 911, dado que es el mecanismo más simple. Otra alternativa es acercarse a alguna de las direcciones regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las localidades de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista. O comunicarse al 341 362-7417. También, se pueden aportar datos por mail a [email protected].

La recompensa como instrumento está regulada por la ley 13.494, sancionada por la Legislatura en 2016. El fondo de recompensas está destinado a ofrecer compensaciones de dinero a las personas que brinden datos útiles y decisivos para determinar cuáles fueron los hechos delictivos o individualizar a sus autores, cómplices, encubridores e instigadores. En este marco, se asegura la confidencialidad antes, durante y después del proceso.

La información no se transmite a la Policía sino al MPA y a la Dirección de Protección de Testigos y Víctimas. La recompensa es una suma única y en el caso de que dos o más testigos brinden datos, el dinero será repartido entre quienes corresponda, dependiendo del mérito de la información que brindó cada uno.