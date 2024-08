Crimen de Marcos Guenchul: la querella no descarta acudir a la Corte Suprema de Justicia

La Cámara de Apelaciones de Rosario redujo las penas de prisión perpetua a los tres condenados por el crimen de Marcos Guenchul , ocurrido el 23 de julio de 2019. El tribunal integrado por Viviana Alonso, Gustavo Salvador y Tomás Orso modificó las condenas al considerar que los imputados no tramaron un plan para asesinar al entrenador sino que el objetivo fue amedrentarlo y que el resultado de muerte fue algo que no estaba previsto.

Leonel Botta, abogado querellante, salió este viernes a cuestionar esa resolución. “Estamos sorprendidos por la ida y vuelta del fallo. Fueron absueltos, después condenados a perpetua, luego les rebajaron las penas. La familia está descreída de los fallos que dictó la justicia en este caso. En este tema ya se pronunciaron nueve jueces. Todos establecieron que los tres imputados cometieron un delito. Sorprende la condena a Denoya por instigadora de amenazas, algo que no se debatió en la primera instancia”, señaló.

En declaraciones a LT8, el representante legal de la familia Guenchul reconoció que la querella y la Fiscalía “están evaluando la posibilidad” de apelar este segundo fallo ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. “Habría que ver si el máximo tribunal considera que hubo una cuestión constitucional para poder abrirlo y tratarlo. Esa es una instancia que estamos analizando”.

Botta subrayó que, de acuerdo al fallo de la Cámara de Apelaciones, “Priscila Denoya dio su consentimiento para que Soso y Panero vayan a amenazar con un arma de fuego a Marcos, y en el interín Panero se cortó solo, por así decirlo, y lo mató a Huenchul. Y Soso debió representarse la posibilidad de que eso podía ocurrir al ir a amendrentar a la víctima con un arma de fuego”.

juicio genchul.jpg Familiares y amigos de Marcos Guenchul durante uno de los reclamos de justicia por el personal trainer. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Botta subrayó que los jueces en primera instancia “coincidieron en cuestiones dogmáticas. Dolo eventual o directo es una representación del dolo. De igual manera, los magistrados coincidieron en que ambos (Panero y Soso) tenían la idea de ultimar a Marcos. A mi no me quedaron dudas de que fueron a matarlo. No hay una sola prueba producida en el juicio que haga creer de que fueron a amedrentar y que algo salió mal, tal como lo plantearon las defensas".

“Soso fue a buscar a Panero hasta su casa. Fueron a buscar el arma de fuego y lo mataron a Marcos en la oscuridad de Sucre y Mendoza. Esa fue la realidad del hecho. Es la primera vez que veo que nueve jueces fallan de manera diferente, todas apuntando a la culpabilidad de algún delito, pero generalmente los fallos de primera instancia son confirmados por los jueces de Cámara", opinó el abogado.

Con relación a Denoya, el abogado querellante precisó que "continúa en prisión preventiva morigerada en su domicilio. Debe utilizar tobillera electrónica, pero la pena que le dieron de cuatro años sumado a que será nuevamente madre, le permitirá seguir en arresto domiciliario".

Cómo fue el crimen de Marcos Guenchul

El crimen ocurrió el 23 de julio de 2019. Marcos Guenchul, entrenador de 32 años, había salido de trabajar en un gimnasio de Mendoza al 4900 y caminaba hacia la parada de un colectivo cuando fue abordado por Panero que a punta de pistola lo forzó a doblar por Sucre. Caminaron unos 30 metros antes de un forcejeo que culminó cuando le efectuó dos disparos, uno mortal a la cabeza, le robó una mochila y escapó en el Peugeot 208 con Soso.

La secuencia quedó registrada por cámaras que captaron el auto de Soso estacionado 40 minutos en una esquina hasta que Guenchul salió del gimnasio. También se vio a Panero bajar del vehículo que siguió avanzando a la par del gatillero en su encuentro con la víctima. Las imágenes permitieron ubicar a los homicidas y después fue detenida Denoya, entonces pareja de Soso, quien fue acusada de urdir el plan criminal junto con los otros dos.

El homicidio se dio en el contexto de una seria disputa entre Marcos y su ex pareja por la tenencia de la pequeña hija de ambos.