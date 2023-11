Crimen en el Hospital Provincial: un detenido sin vinculación en un operativo cuestionado

Con esa información unos 8 móviles del Comando Radioeléctrico llegaron al domicilio indicado por la denunciante, sin embargo no quedó claro cómo ingresaron a la vivienda en la que detuvieron a Sergio Fabián G., de 33 años, que estaba con su pareja y con un menor de edad. Luego del procedimiento los agentes informaron que habían secuestrado un arma de fuego, municiones calibre 380 y un chaleco antibalas.

El hombre quedó detenido y este martes a las 17 se llevará a cabo la audiencia imputativa. Sin embargo, según pudo confirmar este diario, por el momento no hay indicios para vincularlo al homicidio de Bermúdez. Desde la Fiscalía Regional indicaron que lo imputarán por el delito de portación ilegítima de arma de fuego, en una causa que lleva el fiscal de Flagrancia Aníbal Vescovo.

Denuncia por malos tratos

Belén, la pareja del hombre detenido, estaba con él al momento en que la policía irrumpió en su casa de Arequito al 900. La mujer relató a La Capital su versión de cómo se llevó a cabo el procedimiento y negó que su marido esté involucrado en el crimen de Leoncio Bermúdez. En ese sentido aseguró que tiene el apoyo de sus vecinos y que se manifestarán este martes en el Centro de Justicia Penal.

Según contó Belén, el domingo a la mañana estaba durmiendo con su marido cuando la despertó el ruido de un golpe sobre la puerta de su casa. Al asomarse vio que eran policías, por lo cual abrió una ventana y uno de los agentes le preguntó si allí vivía Fabián G. "Les dije que sí, les pedí que me esperen, que me ponía un pantalón y les abría. Les pedí que no me rompan nada, pero le dieron una patada a la puerta y entraron", aseguró la mujer.

"Ahí me preguntaron dónde estaba él, lo agarraron, lo llevaron para la cocina, lo sentaron y un policía grandote le empezó a pegar y a decirle que había matado a su compañero", continuó Belén. "Ahí yo les dije que nada que ver y me empezaron a pegar a mí. También le pegaron al sobrino de mi marido, le hicieron mal en el cuello con un cable", agregó.

"Me di cuenta que lo estaban culpando de algo que no tiene nada que ver. Él trabaja, se rompe el lomo para el cumpleaños de 15 de mi hija", contó Belén y mencionó que su pareja es albañil. "A mi marido lo llevaron a la pieza y le decían que toque el arma que le pusieron", agregó para denunciar que tanto esa arma como las municiones y el chaleco antibalas "fueron plantados".

En ese sentido la mujer aseguró que cuentan con el apoyo de sus vecinos y que este martes se manifestarán en el Centro de Justicia Penal cuando se lleve adelante la audiencia imputativa a su marido. "Esto no puede ser, que investiguen quién hizo esa llamada anónima", cuestionó Belén.