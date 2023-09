Crimen del policía: "El móvil del robo es una de las hipótesis más firmes que estamos trabajando"

"Sobre el móvil estamos trabajando. Venimos investigado a las personas que consideramos que cometieron este hecho, que ya han tenido antecedentes por delitos contra la propiedad. El móvil del robo es una de las hipótesis más firmes que estamos trabajando ", indicó Ferlazzo este lunes en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Penal. A su vez, aclaró que no se descartan otras hipótesis, que podrían estar relacionadas al trabajo de la víctima en la Agencia de Investigación Criminal.

Uno de los imputados será Agustín A. A., de 22 años , aprehen-dido en una casa del barrio Puente Gallego. En tanto, Fernando C. fue detenido en una vivienda de José Ingenieros al 8300 y Alan N. A. en Camilo Aldao al 3800 . La principal pista para encontrarlos surgió en el auto en el que cometieron el hecho y fue abandonado durante la huida.

Acerca de los detenidos el fiscal indicó que los roles "van a ser definidos en la audiencia", que en principio está solicitada para la mañana del martes aunque por ahora sin confirmación de la Oficina de Gestión Judicial. "Hay dos personas que ejecutaron el hecho, iban en un vehículo que dejaron abandonado y luego fueron recogidos por otra persona que circulaba en otro vehículo. Ambos fueron secuestrados", adelantó Ferlazzo.

El crimen

El policía fue atacado el jueves a las 15.03 cuando salía en un Ford Fiesta Kinetic de realizar adicionales en una financiera de Italia al 800. Dos hombres a bordo del Citroën lo siguieron hasta la puerta de la AIC y lo emboscaron para robarle una mochila. Le dispararon trece tiros: dos en el pecho y seis en las piernas. Luego huyeron y abandonar el auto a unas siete cuadras al sur del lugar del crimen.

>>Leer más: Salidera trágica: la teoría que gana espacio en la investigación del crimen del policía

Si bien la hipótesis del robo en modalidad de salidera es la principal que trabaja la Fiscalía, todavía no se pudo confirmar qué fue lo que le sustrajeron a la víctima. Se sospecha que uno de los delincuentes rompió el vidrio del auto de Carmona y se llevó un bolso. "No podemos saber si hubo dinero en la mochila robada. La víctima se subió a su auto, llegó al lugar donde se cometió el hecho y luego no se secuestró el elemento que entendemos que pudo ser robado", explicó el funcionario.

Otra hipótesis que se evaluó relacionaba el homicidio con un atentado a balazos contra la misma dependencia policial el pasado 25 de agosto, hecho que fue acompañado por un mensaje: ”Nico Camino, Erik Masini y fiscal Ederik dejen de matar gente hinocente (sic) o si no vamos a matar policías, juez y fiscales”, decía el cartel escrito a mano. Por ese hecho fue detenido a los cinco días Lautaro N. (21) quien al ser interrogado contó que había una oferta de 400 mil pesos para quien atacara a la AIC o matara un policía. Carmona había participado de esa investigación.