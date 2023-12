Crimen del colectivero: un disparo para detener la marcha de la unidad y varios para el asesinato

El fiscal Ademar Bianchini aclaró que la nota amenazante que dejó el sicario "no está dirigida ni a la víctima, ni a los colectiveros, ni al gremio ni a la empresa"

El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Ademar Bianchini , quien interviene en la investigación del crimen del colectivero César Roldán , remarcó que la nota dejada en la escena del hecho por el asesino “no está dirigida al chofer, ni a los colectiveros, ni a la empresa Movi, ni al gremio UTA. No es un conflicto que estuviera dirigido hacia ellos. Es un conflicto entre personas vinculadas a la narcocrimnalidad" .

Acerca del contenido de la nota, el fiscal aseguró: "La nota no está dirigida ni al chofer, ni a los colectiveros, ni a la empresa Movi ni a la UTA. Eso es para que los trabajadores de la movilidad y el gremio estuvieron tranquilos. No es un conflicto que estuviera dirigidos a ellos. Desconozco si el móvil del crimen pude ser generar conmoción pública. Lo que sí podemos asegurar es que la generó”, remarcó. Después evitó contestar consultas sobre si el crimen estaría vinculado a personas presas en la cárcel de Piñero. “No voy a contestar si la carta que dejaron tiene que ver o no con la cárcel de Piñero o personas detenidas. Sí tiene que ver con un conflicto entre personas vinculadas a la narcocriminalidad”.

La carta en cuestión, de acuerdo a lo que pudo reconstruir el fiscal, fue dejada por el sicario por debajo de la puerta delantera del micro una que Roldán ya había caído herido de muerte en el pasillo del micro.

Bianchini agregó que se están estudiando “varias cámaras de videovigilancia” de la zona. “Están siendo relevadas, muchas de las cámaras pertenecen a empresas o negocios que durante el fin de semana y por lo tanto hubo dificultades para ubicar a los propietarios. Eso va llevar un tiempo porque habría que llamando a ver quién podría aportar”. Con relación al atacante, el fiscal dijo que se trata de una persona joven de 22 o 23 años que estaba acompañado por otra persona y estaban en una motocicleta. Hay información sobre la que se debe trabajar y revelar puede poner en riesgo futuras medidas”.

“Está confirmado que las ocho vainas fueron disparadas por una sola arma. Pero hay otras medidas que su resultado deriva en otras medidas En consecuencia revelar ese primer resultado perjudica la calidad de la obtención de la segunda medida”, agregó Bianchini.

