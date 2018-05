Luego de ser condenado como autor de dos atentados homicidas, Ramón "Monchi" Cantero Machuca irá a juicio por otro asesinato. La Cámara Penal confirmó el procesamiento de uno de los líderes de Los Monos por el crimen de Diego Demarre, el dueño del boliche frente al cual mataron a Claudio "Pájaro" Cantero.

Por este delito ya fueron condenadas cinco personas, entre ellas Ariel "Guille" Cantero, en el extenso proceso oral y público que concluyó en marzo pasado. Pero Machuca no llegó a este juicio con todo este grupo porque su condición de prófugo demoró los trámites del caso. Ahora Monchi, ya sentenciado a 37 años por los delitos de asociación ilícita y homicidio, afrontará la acusación por este otro crimen.

Demarre fue asesinado el 27 de mayo de 2013 frente a su casa de bulevar Seguí y Maipú, cuando volvía de declarar de Tribunales desde donde, según escuchas telefónicas, fue seguido por miembros de la banda que iban pasando su ubicación por aparatos de comunicación, quienes terminaron ejecutándolo. Fue un día después del crimen del Pájaro y por eso es considerado una venganza directa por este hecho. Por el crimen de Demarre ya fueron condenados Guille Cantero, Jorge "Ema" Chamorro, Leandro Vilches y Andrés "Gitano" Fernández.

En la última parte del trámite la jueza Delia Paleari indicó que Monchi comandó las represalias desde que se enteró que Pájaro había sido baleado. Para la jueza las resoluciones dejan claro que durante los cinco días posteriores al crimen del Pájaro, las escuchas revelan que la banda salió de sus negocios habituales y cambió hacia un nuevo fin de venganza, multiplicándose los actos de violencia.

Participación directa

Paleari subrayaba que no podía alegarse que Machuca fue juzgado dos veces por el crimen de Demarre. Esto porque la ex jueza Alejandra Rodenas lo imputó en su momento por encubrimiento pero luego lo sobreseyó. Para Paleari, Rodenas lo desvinculó del ocultamiento por considerar que, en rigor, tuvo participación directa. Es decir que como autor no fue juzgado, con lo que no se da el principio que determina que una persona no puede responder dos veces por un mismo delito.

Los defensores Carlos Edwards y Fausto Yrure habían cuestionado el procesamiento de Machuca. Lo consideraron nulo porque, afirmaban, había sido declarado por la jueza sin contar con pedido fiscal. También alegaron que a la resolución le faltaba fundamentación y también la calificación legal por la cual se procesaba a Monchi.

Nuevo rol

Sin embargo, el camarista Carlos Carbone rechazó los tres argumentos. Señaló que el caso no requiere la acusación del fiscal porque no es una nueva investigación ni una nueva causa, sino que la jueza Paleari le atribuyó un nuevo rol, incompatible con el anterior. Ahora el fiscal tiene en sus manos el expediente para acusar.

El segundo motivo indica que la motivación está desarrollada y justificada en el texto del procesamiento. El tercer argumento referido a la calificación legal para Carbone tampoco es motivo de rechazo porque queda sujeto a lo que en definitiva se resuelva en el juicio.

El pasado 8 de febrero Paleari procesó a Monchi como autor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por uso de arma de fuego. Con ese delito Monchi quedó acusado de tres crímenes. En el reciente juicio fue condenado por dos de ellos: el de la adolescente Lourdes Canteros y la balacera a una camioneta frente al Distrito Sudoeste donde murieron de Marcelo Alomar, Nahuel César y su madre Norma.

Paleari indicó que entre las causas que implican a la familia Cantero hay una gran coherencia. Y que ella las consideró a todas porque es la única jueza que debió resolver en cada una. Remarcaba una resolución de Rodenas, en un apartado denominado "La violencia sostenida", que reconstruye día a día las acciones que comandó Machuca desde que se entera de la muerte de Pájaro hasta cuando cinco días después lo buscan para detenerlo junto a su familia. En ese texto Rodenas consideró a Machuca determinador de la muerte de Lourdes y responsable del triple homicidio del Distrito Sudoeste. También decía que si Rodenas sobreseyó a Monchi por el caso Demarre es porque no cree que actuó exclusivamente con posterioridad al crimen, es decir encubriéndolo sin haber participado. Cuando a Paleari le tocó intervenir en este mismo incidente le imputó a Monchi haber matado a Demarre en el rol de jefe de asociación ilícita.

La jueza indicó el modo en que Monchi hablaba en tiempo real con el policía condenado Juan "Chavo" Maciel sobre el ataque a Demarre y que le dice a su padre: "Prendé la radio y andá escuchando" en alusión a la frecuencia de comunicación por la que estaban conectados distintos miembros de la banda. A veinte minutos del ataque homicida le ordena a Maciel: "Fijate si te enterás de algo de Demarre, está en el hospital ya".

No es ajeno

Para Paleari no es posible pensar a Macucha como ajeno al crimen de Demarre. "Machuca inicia y dirige la venganza desde el día anterior. Sabe que ese día Demarre va a ser asesinado. Se encarga de controlar la primera investigación policial y de ordenar la desaparición del auto usado en el hecho. Machuca es el jefe de la banda, la banda mató a Demarre".

Al conocerse este procesamiento los defensores de Machuca lo consideraron "un disparate jurídico". "Tanto el fiscal de primera instancia como la fiscal de Cámara han considerado que a nuestro defendido sólo se le puede atribuir el rol de encubridor y fue sobreseído por eso, lo cual se encuentra firme. Por lo que mal puede oficiosamente ahora la jueza instructora procesarlo como autor del hecho". También consideraron ilógico que primero se lo considerara encubridor, se lo sobreseyera y luego se lo procesara como autor "no habiéndose incorporado ninguna nueva prueba que justifique este cambio de calificación legal".

Carbone no atiende esos argumentos y subraya que la defensa técnica consintió el llamado a indagatoria de Machuca en calidad de autor del homicidio de Demarre con posterioridad a que fuera sobreseído en la misma causa por encubrimiento.

Ahora el fiscal tiene que definir la calificación legal del hecho pero la confirmación del camarista implica la convalidación de que Monchi responderá por la autoría del crimen de Demarre en un juicio venidero.