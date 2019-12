El ex intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, fue condenado ayer a 6 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa de 200.000 pesos al ser hallado culpable de comercializar estupefacientes desde el municipio de la capital entrerriana. La sentencia se conoció al cabo de un juicio oral y público en el que hubo otros 25 sentenciados, entre ellos un ex concejal y una funcionaria de la Municipalidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná consideró al ex intendente de Cambiemos como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, pero no irá a prisión ya que el tribunal le otorgó el beneficio de arresto domiciliario por problemas cardíacos.

El ex concejal Pablo Hernández, en tanto, fue condenado a la pena de 5 años de cárcel como partícipe secundario del mismo delito y se le fijó una multa de 137 mil pesos, mientras que la ex secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Griselda Bordeira, recibió la misma condena pero como partícipe primaria.

La pena más alta fue de 13 años de cárcel y recayó sobre Daniel "Tavi" Célis, a quien los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango consideraron coautor del delito de organización de actividades de narcotráfico en dos hechos y en concurso real y le impusieron una multa de 250.000 pesos. Mientras que a su hermano, Miguel Angel Celis, lo condenaron como coautor del mismo delito con una pena de 8 años de prisión y una multa de 118.000 pesos.

De acuerdo al fallo, que se conoció minutos después de las 13.30 de ayer, de todos los condenados sólo "Tavi" Célis irá a la cárcel.

En el mismo juicio, que contó con cien testigos y duró la misma cantidad de días, fueron condenados otros 20 imputados y seis resultaron absueltos, cuatro por el tribunal y los otros dos porque el fiscal de juicio José Candioti no los acusó por falta de pruebas.

"No se terminó"

"No es un proceso judicial terminado. No tengo recursos propios para financiar el narcotráfico, soy absolutamente inocente, tampoco me consta ningún financiamiento de Hernández y Bordeira; y de Celis no sé nada porque no conozco más que lo que escuché en el juicio", dijo a la prensa Varisco apenas terminó la lectura del fallo y salió hacia su domicilio.

El ex intendente, a quien se lo vio nervioso durante la lectura del veredicto, estuvo acompañado dentro del recinto por su hermano, su hija que es diputada provincial, y su pareja que es concejala en Paraná.

Uno de los acusados que se mostró sorprendido y disconforme con el veredicto fue Hernández, quien afirmó: "Somos inocentes, hoy es un día muy triste porque la Justicia se ha manchado con este fallo, nunca he visto siquiera con mis ojos la droga. La droga es un espanto, estoy convencido de mi inocencia y de que había quedado demostrado"

Para el ex concejal, la prisión domiciliaria "tiene gusto a poco" para él y sostuvo que a su criterio esta investigación "tuvo olor raro desde su comienzo".

A prisión

Por su parte, apenas escuchó el veredicto "Tavi" Célis se despidió de sus hijos y su hermano y antes de ser retirado esposado del recinto, expresó ante los periodistas que este caso es "una injusticia". Al respecto aclaró: "Los políticos no tienen nada que ver con la causa, voy a apelar porque es injusto condenarme por algo que no cometí. Lamento mucho lo de Varisco, es totalmente inocente. Hay mucha gente que no tendría que haber sido condenada", señaló.

En el fallo, los jueces unificaron dos grandes causas: una que investigó el secuestro de una avioneta con más de 300 kilos de marihuana que fue incautada en mayo de 2017 en una zona rural al norte de Paraná; y otra por el financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico a través del municipio de la capital entrerriana.

En total, de los 26 condenados, trece fueron considerados coautores del delito de comercialización de estupefacientes, once partícipes primarios y secundarios del mismo hecho; y dos culpables de confabulación para el comercio de la droga.

Para el fiscal Candioti, en septiembre de 2017, Varisco realizó "un acuerdo" con "Tavi" Celis en el que "se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar" la venta de drogas, aunque tanto el ex intendente como el sindicado narco sostuvieron ser inocentes desde un comienzo y dijeron que toda la causa era una campaña política sucia en su contra.

Los jueces anunciaron que la lectura de los fundamentos de la sentencia se reralizará el lunes 10 de febrero de 2020 y ordenaron que, cuando la sentencia quede firme, se disponga la destrucción de la droga secuestrada en el marco de la causa, y se devuelva la documentación secuestrada en la Municipalidad.