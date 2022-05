Condenaron a 20 años de cárcel a un joven que cometió un crimen por error en Tablada

“Tiro desde los 13 años...estoy podrido de andar a los tiros, de vivir al límite. Cansa. Antes yo estaba acostumbrado a estar todo el día en el auto buscando alguien para matar y todo eso. Y ahora no hay nada para hacer. Si ya matamos a todos. A los guachos les batí cualquiera. Manga de giles. Yo los saqué a la calle. Eran míos. ¿Qué onda? Yo los traje a la banda, yo los saqué a tirar tiros. Si yo los hacía que manejen las motos para que yo tire tiros. Yo mataba gente y ustedes me manejaban la moto. Tengo una banda de cajas de balas estancadas. No hay pistolas, pero voy a activar por todos lados. Que paguen si quieren vender en la zona de «Los Berraco». Y si no pagan le voy a dejar un re tirado en cada búnker afuera, al que cruce nomás, al que cruce: piba, pibe, cualquier cosa. Cualquiera que cruce. Mientras me paguen a mi qué me importa”, explicó el muchacho en una escucha judicializada el ahora condenado.

Seis meses después del asesinato de Schneider, Mariana Valeria Espinoza, la madre de Berraco, fue asesinada con trece disparos en la puerta de su casa de Ayacucho al 4000 la noche del viernes 12 de junio de 2020. "Él no se come ninguna, sale y tira. No le importa que después venga la policía", había dicho la mujer en una escucha judicializada en la investigación realizada al joven semblanteando a su hijo.

El crimen de Felipe

La noche del 10 de diciembre de 2019 Berraco circulaba como acompañante en una moto. La idea que se le cruzaba por la cabeza era balearle la casa a La Chana y por añadidura al yerno de esta, el apodado "Lukita". Eran aproximadamente las 22.10 cuando la moto pasó rauda por el domicilio de La Chana y las detonaciones se convirtieron en la banda de sonido de la noche de martes. Ajeno a todo y al escuchar el sonido a plomo calibre 9 milímetros, Felipe Schneider, jubilado, se levantó de su silla y fue directamente hacia la ventana para cerrarla. Uno de los once plomos que escupió la pistola que gatilló Berraco impactó en la cabeza del hombre, quien fue trasladado al hospital Roque Sáenz Peña y de allí derivado al Heca, donde murió dos días más tarde.

image (2).jpg

"No le tirotearon la casa a la familia de Felipe, que se sepa. Le tiraron a La Chana", una mujer que tuvo causas como mechera y que en 2015 firmó un juicio abreviado por el atraco a un local de teléfonos celulares. Luego se la vinculó al narcomenudeo bajo las órdenes del clan Ungaro-Funes, aunque nunca se le abrió causa por ese delito. Su casa de 24 de Septiembre y Guerrico fue allanada y tiroteada en varias ocasiones, según explicó el día después del ataque, mientras Schneider agonizaba. "El yerno de ella, Lukitas, se estuvo tiroteando desde la moto todo el día y se ve que los de la otra banda salieron a cazarlo. Felipe salió a cerrar la ventana y justo rebotó una bala y el disparo lo alcanzó”, agregó un vecino. En la escena del crimen, el gabinete criminalístico recolectó 11 vainas servidas calibre 9 milímetros.

Felipe Schneider era yerno de otra víctima de la violencia armada en las calles de barrio Tablada. Su suegra era María Simona Benegas, una mujer de 78 años que el 30 de diciembre de 2008 fue víctima de una balacera de la cual era ajena y cayó muerte mientras buscaba refugio corriendo hacia su domicilio.

El viernes 13 de mayo pasado dio inicio el juicio que tuvo como particularidad que, por un acuerdo entre fiscalía y defensa, no se discutió la materialidad del hecho y su autoría. Pero si se debatió la calificación legal de la incidencia y el monto de pena. En su alegato de apertura, el fiscal Patricio Saldutti requirió 27 de años de prisión para Berraco al acusarlo por los delitos de abuso de armas en calidad de coautor (por el ataque a la casa de La Chana), homicidio agravado por el uso de arma de fuego (asesinato de Schneider) y portación ilegítima de arma de fuego de guerra en carácter de autor. Fue el propio Espinoza quien confesó el asesinato en un mensaje de voz de WhatsApp a su madre que fue reproducido en una audiencia previa. “Sin querer maté al abuelo del gordo Alan”, le confesó. Ese material fue extraído del teléfono de Berraco, que fue secuestrado cuando lo arrestaron el 27 de abril de 2020.

El defensor particular de Berraco, Leopoldo Monteil, alegó que la balacera cometida por Espinoza fue la manera que encontró para defenderse de una supuesta represalia que La Chana planeaba contra él. El letrado dijo también que Espinoza no tuvo intención de matar a Schneider. Y que tenía una buena relación con el nieto de la víctima. Por eso solicitó al tribunal que considere el hecho como un homicidio culposo o en ocasión de legítima defensa putativa (al creencia de que estaba siendo atacado). Por eso pidió una pena que no superara los 6 años y 8 meses de prisión. El tribunal finalmente condenó a Espinoza a 20 años de cárcel.