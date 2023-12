Cinco procesados por secuestrar a un financista y familiares de un empresario de Rosario

coto1.jpg Claudio Coto, de 62 años, de San Isidro, jefe de la banda. Le dieron prisión preventiva y le fijaron 50 millones de pesos de embargo

El segundo de los secuestros ocurridos en Rosario a manos de la misma banda fue el 10 de octubre de este año. Las víctimas fueron la esposa y el hijo de 13 años de un relevante empresario farmacéutico que vive en la torre Aqualina, aunque sus familiares habitan un edificio situado a cien metros, que fue de donde los levantaron, tras obtener el sensor automático del portón del garaje del edificio. Allí los abordaron en una Renault Trafic, los maniataron y les vendaron los ojos y los trasladaron hacia una casa que luego se determinó estaba en San Nicolás.

Los captores iniciaron horas después una negociación con el empresario farmacéutico que durante esa mañana recibió tres llamadas de un celular desconocido. En su sitio de Whatsapp le hacían saber que su esposa e hijo habían sido secuestrados. Le pedían tres millones de dólares. Le dieron instrucciones para ir a un restaurante de la Plaza Alberdi donde recogió un bolso. Adentro había varios celulares y la cartera de su mujer. Con esos celulares, numerados del dos al seis con tinta roja, se canalizarían las negociaciones.

Le exigieron que no avisara a la policía. No obstante hubo un aviso a fiscales provinciales que trasladaron el caso a la Justicia Federal. Eso llevó a que una división Antisecuestros de la Policía Federal llegara a Rosario y entrara al lugar donde vive el empresario. Frente a esto los captores, que seguían sus movimientos, abortaron el secuestro y liberaron a sus familiares. “Te gusta más la plata que tu hijo, no entendiste, te dije que no digas nada y llamaste a la policía, recién entraron en el Aqualina", le dijo, intimidante, uno de los secuestradores.

trafic.jpg La Trafic que usaron los secuestradores para levantar a la mujer y el hijo del empresario frente a la estación fluvial, el 10 de octubre pasado.

Esto abortó los secuestros. La mujer del empresario y su hijo fueron liberados en un campo vecino a Villa Constitución.

En el medio hubo otro secuestro de Alejo D., que es hijo de un empresario de Ramallo. El hecho fue en esa localidad. Hubo una negociación al cabo de la cual los secuestradores cobraron 580 mil dólares. Este hecho fue denunciado y las pesquisas sobre los teléfonos además de las actividades de cámaras de vigilancia permitieron a los fiscales Matías Di Lello, Javier Arzubi Calvo y Santiago Marquevich identificar a los autores presuntos y establecer sus modus operandi.