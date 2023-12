Cómo cayó una banda de secuestradores que pegó contra víctimas influyentes en Rosario

En dos de los casos los integrantes de la banda cobraron una fortuna en rescates: más de 660 mil dólares. Pero en el más reciente el hombre contactado para negociar, un destacado empresario farmacéutico, rompió una fuerte disyuntiva -la amenaza con terminar con la vida de su mujer e hijo cautivos si hablaba- y decidió denunciar. Eso llevó a que una división Antisecuestros de la Policía Federal llegara a Rosario y entrara al lugar donde vive el empresario que es, también, la torre Aqualina (no convive con su esposa e hijo). Frente a esto los captores, que seguían sus movimientos, abortaron el secuestro y liberaron a sus familiares. “Te gusta más la plata que tu hijo, no entendiste, te dije que no digas nada y llamaste a la policía, recién entraron en el Aqualina", le dijo, intimidante, uno de los secuestradores.