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Entre Ideas: el podcast de los profesionales en Ciencias Económicas

Ciclo de entrevistas y conversaciones con referentes del sector que invita a reflexionar sobre los desafíos actuales de la profesión y las transformaciones que atraviesan el mundo económico.

17 de marzo 2026 · 14:40hs
Entre Ideas: el podcast de los profesionales en Ciencias Económicas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe – Cámara II, y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario amplían su presencia digital para acompañar a la comunidad con contenidos de calidad, accesibles y actualizados. La propuesta integra análisis, tendencias, experiencias y perspectivas de especialistas destacados.

El podcast forma parte de la estrategia institucional de fortalecer la capacitación continua mediante plataformas innovadoras y contenidos diseñados para profesionales, estudiantes y actores del entramado económico regional.

bienestar moderno y rendimiento natural

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el vermut como plan social: sabores litoralenos, musica en vivo y cocteleria

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Disponible en YouTube y Spotify, Entre Ideas, propone un recorrido plural por distintas áreas de las Ciencias Económicas: finanzas, comercio exterior, innovación, regulación y tendencias que inciden en el ejercicio profesional.

Cada episodio reúne voces calificadas que aportan contexto, análisis y herramientas prácticas, en un formato ágil, dinámico y orientado al crecimiento profesional.

Capítulos disponibles:

  • IA – El nuevo perfil del profesional.
  • Finanzas y endeudamiento para empresas.
  • Claves para el comercio exterior hoy.
  • Norma Unificada Argentina: del caos al orden.
  • Bitcoin y el futuro del dinero.

Próximo estreno:

  • Aprender para seguir en juego.

Cómo seguir a Entre Ideas

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  • Spotify: Económicas Capacitación Profesional Podcast
  • Instagram: @economicas_capacitacion
Ciencias Económicas Rosario podcast
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